Ascolti tv 2 maggio 2020: Ciao Darwin e Fiorella Mannoia, tutti i dati

Ascolti tv sabato 2 maggio 2020: la prima serata di Rai 1 e Canale 5

Non ce n’è per nessuno: Ciao Darwin vince ancora negli ascolti tv di sabato 2 maggio 2020. Vince sempre. Canale 5 ha puntato sulle repliche del divertentissimo programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e ha vinto la scommessa. Ciao Darwin sembra essere proprio un programma che non stanca mai, intramontabile e che ormai gode della fiducia del pubblico. Rai 1 ha provato a schierare prima Fiorello, poi Massimo Ranieri e adesso Fiorella Mannoia, tutti in replica s’intende, ma non c’è stato niente da fare. Anche ieri sera infatti ha vinto Ciao Darwin agli ascolti tv: 4.720.000 di spettatori e il 20.5% di share. Un, due, tre… Fiorella! invece è stato seguito da 3.103.000 di spettatori pari al 12.8% di share. A chi toccherà sabato prossimo sfidare le repliche di Ciao Darwin? Abbiamo l’impressione, però, che il sabato sera ormai appartenga a Ciao Darwin – Terre desolate, come è stato con la prima messa io onda e come è anche in replica.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 2 maggio 2020, tutti i dati

Scopriamo adesso tutti gli ascolti tv di sabato 2 maggio, escludendo Rai 1 e Canale 5 che abbiamo già visto. Questi i dati delle altre reti:

Rai 2 – Petrolio Antivirus: 1.121.000 di spettatori e il 4.2% di share;

Rai 3 – I Topi: 1.337.000 di spettatori e il 4.9% di share;

Rete 4 – Stasera Italia Weekend: 928.000 di spettatori e il 3.4% di share;

Italia 1 – I Trolls: 1.417.000 di spettatori e il 5% di share;

La7 – Speciale Bersaglio Mobile – Le Urla del Silenzio: 667.000 spettatori e il 2.4% di share;

TV8 – Agente 007 – Solo per i tuoi occhi: 701.000 spettatori e il 2.7% di share;

Nove – Apocalypto: 754.000 spettatori e il 3% di share.

Ascolti tv 2 maggio 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale