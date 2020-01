Ascolti tv 2 gennaio: All Together Now chiude bene nonostante Mary Poppins

Dati auditel 2 gennaio: All Together Now, sfida ardua con Mary Poppins

Si chiude con una vittoria, seppur non schiacciante, la seconda edizione di All together now che nella giornata di ieri 2 gennaio ha totalizzato 2.851.000 telespettatori e il 16.4% di share. Ottimi i risultati di Mary Poppins che ha raggiunto molte più persone, 3.559.000 per l’esattezza, facendo registrare però uno share inferiore, seppur di pochissimo: parliamo del 16.2%. La differenza tra i due valori è presto spiegata: tanto più una trasmissione finisce più tardi rispetto all’altra, tanto più c’è la possibilità che essa abbia uno share più elevato; ecco perché spesso si lascia che i programmi durino fino a notte fonda. Nota polemica a parte, non si può dire che All Together Now, che ieri ha incoronato la sua vincitrice, non abbia ottenuto dei risultati discreti: lo show ha regalato grandi emozioni e ha proposto bella musica, e chiude la sua seconda edizione con una media del 14.76% di share, a fronte del 15.87% dell’edizione di debutto.

Ascolti Tv 2 gennaio, nessuna sorpresa per access prime time e preserale

Riguardo alle altre fasce orarie, access prime time e preserale, si assiste al solito trionfo dei Soliti ignoti e dell’Eredità di Rai Uno rispettivamente su Striscia la notizia e Conto alla rovescia di Canale 5:

I soliti ignoti: 5.727.000 telespettatori e 22.55% di share;

Striscia la notizia: 5.289.000 telespettatori e 16.88% di share;

L’Eredità: 5.377.000 telespettatori e 26.3% di share;

Conto alla rovescia: 3.276.000 telespettatori e 16.5% di share.

Va segnalato che Striscia si difende sempre molto bene perché superare i 5 milioni di telespettatori, a prescindere dallo share, non è poco.

Gli ascolti del pomeriggio Rai e Mediaset

Terminiamo con i dati sugli ascolti del pomeriggio che in realtà non presentano sorprese: Rai e Mediaset si equivalgono in questo caso, l’una schierando i soliti Vieni da me e La vita in diretta, l’altra ancora con film natalizi che comunque garantiscono risultati. Vediamo i dati:

Vieni da me: 2.086.000 telespettatori e 14.55% di share;

Il paradiso delle signore: 1.687.000 telespettatori e 13.95% di share;

La vita in diretta: 2.046.000 telespettatori e 14.57% di share;

Il segreto di Natale: 1.905.000 telespettatori e 14.11% di share;

La lista di Natale: 1.643.000 telespettatori e 12.09% di share.

Un solito giovedì insomma con Michelle Hunziker che però può dirsi soddisfatta e sognare, senza temere di rimanere delusa, la terza edizione di All Together Now.