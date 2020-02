Ascolti Tv 2 febbraio 2020: Come una madre conquista, Mara Venier regina del pomeriggio

Ascolti Tv di domenica 2 febbraio 2020: Vanessa Incontrada, con Come una madre, batte Barbara d’Urso e il suo Live

Grande successo per la prima puntata di Come una madre, la serie Tv con Vanessa Incontrada protagonista: è riuscita a battere senza problemi la concorrenza e questa è la riprova che i telespettatori si affezionato con facilità alle fiction e ai film trasmessi sulla Rai; cosa che invece non succede con Mediaset, che non riesce più a sfornare fiction di successo da tempo (tranne la rara eccezione di Rosy Abate). Come una madre ha portato a casa il 21.63% di share, venendo seguito da 5.116.275 telespettatori, più del doppio rispetto a quelli che ieri si sono sintonizzati su Live – Non è la d’Urso.

Gli ascolti di Live – Non è la d’Urso e di Che tempo che fa

Il programma serale di Barbara d’Urso non è riuscito a battere la concorrenza, ma ha comunque ottenuto un risultato che non delude, se dobbiamo tener conto gli ascolti delle precedenti puntate: 14.56% di share e 2.450.238 teleutenti. Che tempo che fa – trasmissione condotta da Fabio Fazio e trasmessa su Rai 2 – ha ottenuto l’8.66% di share (2.196.894 spettatori) mentre Che tempo che fa – Il tavolo l’8.36% di share (1.6111.000 spettatori).

Ascolti del Pomeriggio: Domenica In imbattibile, soap e telenovela Mediaset vere garanzie

Il Daytime del Pomeriggio è stato molto combattuto: Domenica In ha appassionato 3.233.000 teleutenti, registrando uno share del 18.3% mentre Domenica Live ha incuriosito 2.453.000 telespettatori, portando a casa il 14.53% di share. Da Noi – A Ruota Libera ha segnato il 13.8% di share, venendo seguito da 2.352.000 spettatori. Beautilful è stato visto da 1.959.000 telespettatori (10.7% di share), Una vita da 1.798.000 (10.7% di share) e Il Segreto da 1.965.000 (12.4% di share). Quelli che il calcio ha avuto una media dell’8.35% di share (1.346.000 spettatori).