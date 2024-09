Ascolti TV 2/9: Boom per De Martino! Canale5 vince la prima serata

Grandi novità nella prima giornata della stagione televisiva per eccellenza, un momento in cui tutto riparte e le novità non mancano. A cominciare dal debutto, molto atteso da tutti, di Stefano De Martino ad Affari tuoi. L’inizio è teso e riflessivo (e si nota), e lui cerca di sciogliersi gradualmente durante la puntata, ma senza troppi risultati. Sicuramente avrà tempo per trovare la sua strada. Su Canale 5, Gerry Scotti ritorna nel preserale con La Ruota della fortuna. Riuscirà ad avere successo contro le ultime puntate di Pino Insegno sulla prima rete? Torna anche Casa a prima vista, collocato nell’access prime time. Vediamo com’è andata la giornata di ieri!

Prima serata

In prima serata Canale5 con Battiti Live totalizza un buon punteggio e scavalca Rai1, nonostante il debutto di Stefano de Martino, possibile traino per una prima serata col botto.

Su Rai 1, la miniserie Màxima ha totalizzato 1.667.000 telespettatori, con uno share del 12,54%. Su Canale 5, Cornetto Battiti Live ha raggiunto 1.663.000 telespettatori, ottenendo uno share del 15,74%. Su Italia 1, il film 3 Days to Kill ha attirato 1.230.000 telespettatori, pari a uno share dell’8,43%. Su Rete 4, Quarta Repubblica ha registrato 825.000 telespettatori, con uno share del 7,18%. Su Rai 2, le gare di Atletica Leggera dei Giochi Paralimpici Parigi 2024 hanno ottenuto 809.000 telespettatori, con uno share del 4,71%; a seguire, Perle di Sport è stato visto da 475.000 persone, pari a uno share del 3,06%, mentre SportAbilia Speciale ha attirato 464.000 telespettatori, con uno share del 3,48%. Su Rai 3, la prima puntata di Insider – Faccia a faccia con il crimine ha raccolto 785.000 telespettatori, con uno share del 5,22%. Su Tv8, il film Un amore a 5 stelle ha totalizzato 440.000 telespettatori, con uno share del 3,08%.

Access prime time e preserale

Come anticipato in apertura, boom di ascolti per la prima puntata di Affari Tuoi, presentata dal neo conduttore Stefano de Martino. Del Debbio su Rete4 parte discretamente

In access su Rai 1 Affari Tuoi4.407.000, 24,85%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.285.000 telespettatori, share 12m85%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 674.000, 4,15% e a seguire Caro marziano 804.000, 4,68%; Un posto al sole 1.180.000, 6,54%. NCIS su Italia 1 registra 1.284.000 telespettatori, share 7,21% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 908.000 telespettatori, share 5,16% e 821.000, 4,57%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.232.000 telespettatori, share 6,82%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 454.000 telespettatori, share 2,58% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 653.000 telespettatori, share 3,67%.

Nel preserale invece, Gerry Scotti ricomincia con La Ruota della Fortuna, con ascolti poco sopra The Wall.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.068.000 spettatori pari al 19.81% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.141.000 spettatori pari al 23.51%. Su Canale5 Gira La Ruota ha intrattenuto 1.524.000 spettatori (15.98%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.343.000 spettatori (18.54%). Su Rai2 per le Paralimpiadi di Parigi 2024 il Nuoto raccoglie un netto di 848.000 appassionati (6.48%), Tiro con l’Arco 804.000 (6.88%), Atletica Leggera 1.041.000 (6.53%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla .000 spettatori (%) e FBI: Most Wanted raccoglie .000 spettatori (%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.902.000 spettatori (13.49%). A seguire Blob segna 674.000 spettatori (4.15%).

Ascolti pomeriggio

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 1.113.000, 11,14%, 1.127.000, 13,84%; Estate in diretta nel segmento Start 954.000, 13,22%, nella presentazione 1.376.000, 18,67%, e nel programma 1.459.000, 18,30%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 (13:32 – 18:11) ha registrato un netto di 764.000, 7,68%. Su Rai 3 In cammino 384.000, 4,62%, Di là dal fiume e tra gli alberi 404.000, 5,49%; La speranza siamo noi 520.000, 7,16%; Overland 528.000, 7,16%, Geo magazine 775.000, 9.17%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.054.000 telespettatori, share 17,82%, Endless Love 1.817.000, 17,53%; My Home My Destiny 1.604.000, 18,19%; La promessa 1.462.000, 19,52%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.098.000, 14,94%, nella seconda 969.000, 12,44% e nei saluti 909.000, 10,75%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 472.000 telespettatori, 4,12%.