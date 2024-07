Ascolti TV 2/7: La Scelta, Iene, Cartabianca, quante batoste! I dati

Che mestizia questa prima serata! La sfida è al ribasso, solamente Rai Uno e Canale 5 superano il milione di spettatori, gli altri si devono accontentare delle briciole. Oltre alla partita degli Europei che ha visto sfidarsi Austria e Turchia, gli italiani hanno favorito un film romantico. Mediaset infatti offre The Choice- La scelta, tratto da un romanzo di Nicholas Sparks ed è l’unico programma a raggiungere quasi il 10%. Bianca Berlinguer ha chiuso la stagione di E’ Sempre Cartabianca con un risultato tiepido. Come tiepido è l’esordio della nuova stagione di Boss In Incognito con Max Giusti. Più apprezzate invece Le Iene, con la replica dell’inchiesta sul caso della strage di Erba.

Tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Europei di Calcio, Austria-Turchia, 4.863.000 spettatori (27.5%)

4.863.000 spettatori (27.5%) Rai Due: Boss In Incognito, 933.000 spettatori ( 6.3%)

933.000 spettatori ( 6.3%) Rai Tre: La Principessa Sissi, 990.000 spettatori (5.7%)

990.000 spettatori (5.7%) Rete Quattro: E’ Sempre Cartabianca, 831.000 spettatori (6.6%)

831.000 spettatori (6.6%) Canale 5: The Choice-La Scelta, 1.625.000 spettatori (9.9%)

1.625.000 spettatori (9.9%) Italia Uno: Le Iene-Inside, 853.000 spettatori (7.4%)

853.000 spettatori (7.4%) La7: Il Momento di Uccidere, 506.000 spettatori (3.4%)

506.000 spettatori (3.4%) TV8: 4 Matrimoni, 390.000 spettatori (2.2%)

390.000 spettatori (2.2%) Nove: Prima o Poi Mi Sposo, 302.000 spettatori (1.9%)

Ascolti Tv 2/7: access prime time

Caduta Libera inizia a crollare sotto il peso di Reazione A Catena. Il gioco estivo di Rai Uno si conferma la scelta degli italiani. Forse Mediaset riuscirebbe a tenere testa alla rete pubblica se mandasse in onda puntate inedite invece di ammorbare i suoi telespettatori con centinaia di repliche. Su La 7 la diretta del Palio di Siena, la storica gara delle contrade, è stata bruscamente interrotta dall’arrivo della pioggia. I cavalli infatti non hanno potuto correre e la manifestazione è stata rimandata ad oggi, Mercoledì 3 Luglio.

Rai Uno: Reazione A Catena, 3.267.000 spettatori (24.4%)

3.267.000 spettatori (24.4%) Canale 5: Caduta Libera, 1.833.000 spettatori (14.3%)

1.833.000 spettatori (14.3%) Canale 5: Paperissima Sprint, 2.233.000 spettatori (12.5%)

2.233.000 spettatori (12.5%) La7: Il Palio di Siena, 860.000 spettatori (6.2%).

Ascolti Tv 2/7: il pomeriggio

Scontro fra titani nel pomeriggio. Estate In Diretta su Rai Uno sfiora quasi il 20%, ma le soap opera di Canale 5 gli danno filo da torcere. Simona Branchetti con Pomeriggio 5 News non decolla, anche perché il record dello share va al Tour de France che conquista il 19.8% all’arrivo.

Rai Uno: Un Passo Dal Cielo, 1.110.000 spettatori (10.7%) nel primo episodio, e 1.041.000 spettatori (11.9%) nel secondo

1.110.000 spettatori (10.7%) nel primo episodio, e 1.041.000 spettatori (11.9%) nel secondo Rai Uno: Estate In Diretta, 1.567.000 spettatori (19.3%)

1.567.000 spettatori (19.3%) Rai Due: Tour De France, 1.068.000 spettatori (11.1%) nella prima parte e 1.614.000 spettatori (19.8%) nella seconda

1.068.000 spettatori (11.1%) nella prima parte e 1.614.000 spettatori (19.8%) nella seconda Canale 5: Endless Love, 1.934.000 spettatori ( 18.1%)

1.934.000 spettatori ( 18.1%) Canale 5: My Home My Destiny, 1.631.000 spettatori (17.6%)

1.631.000 spettatori (17.6%) Canale 5: La Promessa, 1.407.000 spettatori (17%)

1.407.000 spettatori (17%) Canale 5: Pomeriggio 5 News, 944.000 spettatori (12.5%) nella prima parte e a 955.000 spettatori (11.8%) nella seconda

Ascolti Tv 2/7: la mattina

La mattina di Canale 5 assomiglia ad una montagna russa: Dario Maltese apre Morning News con il picco degli ascolti, oltre il 20% ma ha un tracollo non da poco nella seconda parte. Ci pensa poi Forum, sempre in replica come da tradizione Mediaset, a risollevare subito la curva degli ascolti.