Ascolti Tv 2/6: Morandi vs semifinale Isola, chi l’ha spuntata. I dati

Quella di ieri, Domenica 2 Giugno, è stata una prima serata piuttosto prevedibile. La Rai ha piazzato la seconda parte di Evviva! Lo show condotto da Gianni Morandi sulla storia della televisione pubblica, di fianco alla semifinale dell’Isola Dei Famosi. Il risultato? Nessuno dei due ne esce vincitore. Sia Rai che Mediaset portano a casa un tiepidissimo testa a testa.



Tutti i dati relativi alla prima serata di Domenica 2 Giugno:

Rai Uno: Evviva!, 2.679.000 spettatori (15.8%)

2.679.000 spettatori (15.8%) Rai Due: Delitti in Paradiso, 993.000 spettatori (5.5%).

993.000 spettatori (5.5%). Rai Tre: Report, 1.678.000 spettatori (9.5%)

1.678.000 spettatori (9.5%) Rete Quattro: Zona Bianca, 552.000 spettatori (4.2%)

552.000 spettatori (4.2%) Canale 5: L’Isola Dei Famosi, 2.013.000 spettatori (16.9%)

2.013.000 spettatori (16.9%) Italia Uno: Chiedimi se sono felice, 1.041.000 spettatori (6.3%)

1.041.000 spettatori (6.3%) La 7: La Torre di Babele, 675 .000 spettatori (3.9%)

675 .000 spettatori (3.9%) Tv8: Cani Sciolti, 414.000 spettatori (2.5%)

414.000 spettatori (2.5%) Nove: Che Tempo Che Fa – Best Of, 353.000 spettatori ( 2%)

Ascolti Tv 2 Giugno: access e prime time

Ultima puntata della stagione sia per La Ruota Della Fortuna, condotto da Gerry Scotti che per L’Eredità di Marco Liorni. Non è andata male, dopo un inizio un po’ zoppicante si è guadagnata una fetta di pubblico. Niente però a che vedere comunque con il dominio incontrastato de L’Eredità, che nonostante qualche polemica del pubblico chiude con l’ultima puntata sfiorando quasi il 25%.

Rai Uno: L’Eredità Weekend , 3.486.000 (24.9%)

, 3.486.000 (24.9%) Rai Tre: Che sarà…, 911.000 spettatori (5.5%)

911.000 spettatori (5.5%) Canale 5: La Ruota della Fortuna, 2.718.000 spettatori (20.2%)

2.718.000 spettatori (20.2%) Canale 5: Paperissima Sprint, 2.852.000 spettatori (16%)

Ascolti Tv 2 Giugno: il pomeriggio

Domenica di chiusure in Rai. Sia Mara Venier che Francesca Fialdini fanno le valige per la pausa estiva e chiudono Domenica In e A Ruota Libera con dei buoni ma non ottimi risultati. Paradossalmente, i telespettatori hanno apprezzato molto di più Le Storie di Verissimo, il best of delle interviste di questa stagione del talk show di Silvia Toffanin.

Rai Uno: Domenica In, 2.144.000 spettatori (17.1%) nella prima parte, 1.914.000 spettatori (17%) nella seconda parte e 1.823.000 spettatori (18%) durante I Saluti Di Mara

2.144.000 spettatori (17.1%) nella prima parte, 1.914.000 spettatori (17%) nella seconda parte e 1.823.000 spettatori (18%) durante I Saluti Di Mara Rai Uno: Da Noi a Ruota Libera, 1.756.000 spettatori (17.3%)

1.756.000 spettatori (17.3%) Canale 5: Endless Love, 2.221.000 spettatori (18.7%).

2.221.000 spettatori (18.7%). Canale 5: Verissimo -Le Storie,2.075.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e 1.757.000 spettatori (17.1%) nella seconda parte

Ascolti Tv 2 Giugno: la mattina

Le celebrazioni in occasione della Festa Della Repubblica fanno il botto raggiungendo addirittura il 40% di ascolti.