Ascolti Tv 2/4: Belve, Le Iene, Coppa Italia…Fagnani regina!

In campo saranno anche scese Juve e Lazio, ma sono Rai e Mediaset le due squadre che ieri si sono sfidate per contendersi la coppa della prima serata.

Nonostante lo scontato e prevedibile successo dell’ennesima partita di calcio su Canale 5, la prima puntata della nuova stagione di Belve ha registrato il suo record d’esordio su Rai2.

Qualche irriducibile pur di non guardare la partita ha addirittura approfittato della commedia romantica Ti odio, anzi ti amo! in onda su Rai1 regalando al primo canale la percentuale più alta della rete.

Crollo catastrofico invece per Petrolio, su Rai3, che ha visto più telespettatori nell’anteprima che nel corso del programma.

Tutti i dettagli sulla prima serata:

Rai1: Ti odio, anzi no ti amo! , 2.174.000 telespettatori, (11.51%)

, 2.174.000 telespettatori, (11.51%) Rai2: Belve , 1.815.000 telespettatori, (10.38%)

, 1.815.000 telespettatori, (10.38%) Rai3: Petrolio , nella presentazione 1.267.000 telespettatori,( 6.01% ) e nel programma 415.000, (2%).

, nella presentazione 1.267.000 telespettatori,( 6.01% ) e nel programma 415.000, (2%). Rete4: E’ sempre CartaBianca , 819.000 telespettatori, (5.42%)

, 819.000 telespettatori, (5.42%) Canale5 : Juventus-Lazio , 4.871.000 telespettatori, (23.30%)

: , 4.871.000 telespettatori, (23.30%) Italia1 : Le Iene , 1.463.000 telespettatori, (10.17%)

: , 1.463.000 telespettatori, (10.17%) La7: DiMartedì , 1.245.000 telespettatori, (7.16%)

, 1.245.000 telespettatori, (7.16%) Tv8: 4 Ristoranti , 689.000 telespettatori, (3.35%)

, 689.000 telespettatori, (3.35%) Nove: Parker, 604.000 telespettatori, (3.23%)

Preserale e Prime Time:

Continuano a non convincere Gerry Scotti e Michelle Hunziker al timone di Striscia La Notizia che neanche nella sua versione ridotta da traino alla Coppa Italia riesce ad ottenere pubblico.

Affari Tuoi fa ancora il pienone, segno che gli italiani preferiscono ‘i pacchi’ ai tapiri.

Rai1: Affari Tuoi , 5.595.000 telespettatori (25.47%)

, 5.595.000 telespettatori (25.47%) Rai1: Cinque Minuti , 4.833.000 telespettatori ( 24.04%)

, 4.833.000 telespettatori ( 24.04%) Canale5: 3.561.000 telespettatori, (17.44%)

Nel preserale quasi un faccia a faccia tra l‘Eredità e Avanti un altro!

Mentre le ennesime repliche di Terra Amara su Rete 4 vengono bocciate con un misero 2%

Rai1: L’Eredità , 4.244.000 telespettatori ( 27.48%)

, 4.244.000 telespettatori ( 27.48%) Canale5: Avanti Un Altro! 3.089.000 telespettatori ( 21.09%)

Pomeriggio:

Il pubblico premia i salotti Rai, sia Caterina Balivo che Alberto Matano confermano la posizione per gli affezionati.

Su Mediaset invece doccia freddissima per Myrta Merlino. I telespettatori appena la vedono cambiano canale, facendo calare gli ascolti di quasi il 10% preferendo di gran lunga le soap opera alla nuova versione di Pomeriggio 5.

Rai1: La Volta Buona, 1.484.000 telespettatori (14.84%)

1.484.000 telespettatori (14.84%) Rai1: La Vita In Diretta, 1.974.000 telespettatori ( 22.48%)

1.974.000 telespettatori ( 22.48%) Canale5: Endless Love, 2.675.000 telespettatori (21.84%)

2.675.000 telespettatori (21.84%) Canale5: Uomini E Donne, 2.750.000 telespettatori (26.83%)

2.750.000 telespettatori (26.83%) Canale5: Amici, 1.642.000 telespettatori (19.64%)

1.642.000 telespettatori (19.64%) Canale 5: La Promessa ,1.603.000 telespettatori (20.20%)

,1.603.000 telespettatori (20.20%) Canale 5: Pomeriggio 5 nella prima parte 1.245.000 telespettatori (15.78%), nella seconda 1.199.000 telespettatori (13.68%) e nei saluti 1.322.000 telespettatori (13.42%)

Mattino:

Brutte notizie per Federica Panicucci. Se gli spettatori Rai restano fermi in compagnia di Eleonora Daniele e Antonella Clerici, in Mediaset sembra che Mattino 4 non ingrani ancora la marcia, nonostante il traino al TG4.