Ascolti Tv 2/12: Amica Geniale, GF, De Martino, Ama…flop e botti

Che la Rai abbia fatto bingo con la messa in onda di “L’Amica Geniale- Storia della Bambina Perduta” è ormai assodato. E non c’è competitor che tenga. I dati di ascolto tv sono chiari, ancora una volta la fiction ha tenuto incollati al piccolo schermo migliaia di telespettatori curiosi di scoprire l’epilogo della storia delle due protagoniste. Intanto, su Canale 5, Alfonso Signorini alla conduzione del “Grande Fratello” ha tentato di portarsi a casa il bottino senza, però, grandi risultati.

Anche Stefano De Martino il neoconduttore di “Affari tuoi” ha ormai conquistato il pubblico italiano, lo conferma lo share delle ultime puntate andate in onda che è in continuo aumento. Amadeus avrà fatto la scelta giusta ad abbandonare mamma Rai? I telespettatori non approvano.

Tutti i dati relativi alla prima serata

Nella serata di ieri, lunedì 2 dicembre 2024, Rai1 co L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta ha conquistato 3.125.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 Grande Fratello ha ottenuto 2.226.000 spettatori (17.5%). Su Rai2 Raiduo intrattiene 784.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Attacco al Potere – Paris Has Fallen 1.196.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose ha interessato 700.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica 900.000 spettatori (6.1%). Su La7 La Torre di Babele ha ottenuto 818.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 GialappaShow 863.000 spettatori (4.9%). Sul Nove Little Big Italy 536.000 spettatori (2.8%).

Ascolti Tv 2/12: access prime

Su Rai 1 Affari Tuoi ha attirato l’attenzione di 5.700.000 spettatori (26.4%) andando a superare l’audience di Striscia la Notizia che su Canale 5 ha interessato, invece, 2.951.000 spettatori (13.7%). Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 532.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.337.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è stato seguito da 1.350.000 spettatori (6.4%), mentre Un Posto al Sole 1.578.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera ha interessato 1.088.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 1.106.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.805.000 spettatori (8.3%); su Tv8 100% Italia 388.000 spettatori (1.8%). Nessuna svolta per Amadeus su Nove con Chissà chi che ha raccolto 473.000 spettatori (2.2%) nella prima parte di breve durata e 600.000 spettatori (2.8%) nella seconda parte dalla durata maggiore.

Ascolti Tv 2/12: il pomeriggio

Su Rai1 La Volta Buona colleziona 1.501.000 spettatori con il 13.1% nella prima parte di un'ora e dieci minuti e 1.627.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte di 39 minuti, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.699.000 spettatori con il 18.9%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.569.000 – 17.5%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.975.000 spettatori con il 21% nella presentazione e 2.344.000 spettatori con il 21.4%.L'Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.005.000 spettatori pari al 21.2%, mentre L'Eredità ha coinvolto 4.321.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.265.000 spettatori (17.1%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.810.000 spettatori (23.1%). Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.480.000 spettatori pari al 20.2% e Endless Love sigla 2.493.000 spettatori pari al 21%, mentre Uomini e Donne raduna 2.405.000 spettatori pari al 23.5% (Finale a 1.900.000 e il 21%), la striscia di Amici segna 1.568.000 spettatori pari al 17.4% e quella del Grande Fratello 1.346.000 spettatori pari al 15.1%. A seguire, dopo My Home My Destiny (1.392.000 – 15.6%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.356.000 spettatori pari al 14.4% nella prima parte e 1.454.000 spettatori pari al 13.5% nella seconda parte (I Saluti a 1.561.000 e il 13%).

Ascolti Tv 2/12: la mattina

Su Rai1 Tg1Mattina ha interessato 440.000 spettatori (11.3%). A seguire, Unomattina ha intrattenuto 805.000 spettatori (17.7%) e Storie Italiane è stato seguito da 720.000 spettatori (17.3%) nella prima parte. E’ Sempre Mezzogiorno ha conquistato 1.656.000 spettatori (18.1%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha attirato 649.000 spettatori (20.3%) e TG5 Mattina 1.105.000 spettatori (22.6%). A seguire Mattino Cinque News 951.000 spettatori (20.8%) nella prima parte e 741.000 spettatori (17.9%) nella seconda parte. Forum ha interessato 1.280.000 spettatori (19.1%).