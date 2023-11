Ascolti tv 2/11/23: Blanca 2 vs GF, chi ha vinto. Top e Flop

La prima serata di giovedì 2 novembre 2023 se l’aggiudica ancora una volta la fiction Blanca 2 (in onda su Rai Uno), che ha incollato allo schermo più di 4 milioni di spettatori con uno share pari al 22.6%. Risultati in salita rispetto alla scorsa settimana e che relegano il Grande Fratello (Canale 5) al secondo posto con 2.342.000 utenti e il 17.4% di share. Sopra il milione di telespettatori anche Calcio – Coppa Italia – Torino vs Frosinone che ha appassionato ben 1.187.000 utenti e ottenuto il 6.4% di share. Nulla in particolare da segnalare per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti; in ogni caso si è rimasti sotto al milione di utenti.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 2 novembre 2023:

Rai Uno: Blanca ha intrattenuto 4.002.000 spettatori (22.6% di share);

Canale 5: Grande Fratello 8 ha tenuto compagnia a 2.342.000 spettatori (17.4%);

Rai Due: Delitti in Famiglia – Il caso Loris ha ottenuto una media di 562.000 spettatori (2.9%);

Italia 1: Calcio – Coppa Italia – Torino vs Frosinone ha appassionato 1.187.000 spettatori (6.4%);

Rai Tre: Splendida cornice ha ottenuto una media di 784.000 spettatori (4.5%);

Rete 4: Dritto e Rovescio ha tenuto compagnia a 916.000 spettatori (6.4%);

La 7: Piazzapulita ha interessato 755.000 spettatori (5.3%);

Tv8: Cucine da Incubo è stato visto da 321.000 spettatori (1.9%);

Nove: Only Fun – Comico Show ha intrattenuto 408.000 spettatori (2.3%);

Sky Uno: X Factor 17 ha raccolto 534.000 spettatori (3.3%).

Ascolti tv giovedì 2 novembre 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 4.819.000 spettatori (22.6% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.607.000 spettatori (22.4%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 3.376.000 spettatori (15.8%);

Rai Uno: Reazione a catena ha ottenuto una media di 3.243.000 spettatori (21.8%) nella prima parte e 4.391.000 spettatori (24.9%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha intrattenuto 2.177.000 spettatori nella prima parte (15.8%) e 3.073.000 spettatori nella seconda (18.3%);

Rete 4: Stasera Italia ha totalizzato una media di 982.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 900.000 spettatori (4.2%) nella seconda;

La7: Otto e mezzo ha avuto 1.895.000 spettatori (8.9%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.765.000 spettatori (8.2%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.379.000 spettatori (6.6%);

Tv8: Celebrity Chef ha avuto 488.000 spettatori (2.7%);

Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 675.000 spettatori (3.2%);

Rai Due: Il Mercante in Fiera ha raggiunto 357.000 utenti (1.9%) nella prima parte e 470.000 spettatori (2.3%) nella seconda

Giovedì 2 novembre 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.493.000 spettatori (12.1% di share) nella prima parte e da 1.402.000 spettatori (13.4%) nella seconda;

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto 1.831.000 spettatori (19%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.000.000 spettatori (20.6%) nella prima parte e 2.412.000 (20.5%) nella seconda;

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 817.000 spettatori (7%);

Rai Due: Bella Ma’ ha interessato 473.000 spettatori (4.9%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.786.000 telespettatori (20.6%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.782.000 spettatori (22.3%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.583.000 spettatori (24.4%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.725.000 spettatori (18%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.714.000 spettatori (18.2%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.595.000 spettatori nella prima parte (16.3%) e 1.535.000 (13.4%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di giovedì 2 novembre 2023