Ascolti tv 2/10: ammiraglie male, incubo Amadeus, UeD col freno

Ascolti tv prime time mercoledì 2 ottobre 2024 – Altra serata da dimenticare per le ammiraglie: su Rai1 Rumba Therapy ha raccolto 1.970.000 spettatori pari al 12% di share, mentre su Canale5 l’ultima puntata de I Fratelli Corsaro ha radunato solamente 1.938.000 utenti (12.3%). Dati non felici per entrambe le reti.

Come al solito bene su Rai3 Chi l’ha Visto? che ha avuto 1.693.000 spettatori (11.1%) e ha tallonato le ammiraglie. Quarta piazza per Tv8 con la partita di Champions League – Lille-Real Madrid: 858.000 utenti e il 4.7%. Quindi, su Rete4, Fuori dal Coro che ha informato 856.000 spettatori (6.6%).

Su Italia1 FBI: Most Wanted ha intrattenuto 841.000 persone (5.2%). Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno ha coinvolto 723.000 utenti (4.9%). Su La7 Inchieste da Fermo – La Sfida Harris Trump ha avuto 540.000 spettatori (3.1%). A chiudere Nove con il debutto di Best Weekend: 414.000 spettatori (2.5%).

Access Prime Time e preserale: continua l’incubo per Amadeus

Solito dominio di Affari Tuoi nell’access prime time: 5.215.000 spettatori (26%). Più che doppiato su Canale5 Striscia la Notizia che ha radunato 2.493.000 spettatori (12.4%). Continua l’incubo di Amadeus sul Nove: Chissà chi è ha avuto solamente 535.000 spettatori (2.7%).

Nella fascia preserale Rai 1 davanti a Canale 5: Reazione a Catena ha avuto 2.606.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e ne ha coinvolti 3.792.000 (23.5%) nella seconda. Battuto su Canale5 La Ruota della Fortuna che ha comunque ottenuto buoni dati: 1.998.000 spettatori (17.5%) nella prima parte e 3.040.000 utenti (20%) nella seconda.

Ascolti tv pomeriggio 2 ottobre 2024: UeD con il freno a mano

La Volta Buona di Caterina Balivo (Rai 1) continua a raccogliere risultati tutt’altro che rosei: nella puntata in onda mercoledì 2 ottobre ha avuto 1.241.000 utenti con il 12.8%. A seguire molto bene Il Paradiso delle Signore che ha conquistato 1.501.000 spettatori (18.9%). Ottimi dati, come al solito, anche per La Vita in Diretta di Alberto Matano: 1.497.000 utenti (20%) nella presentazione e 2.018.000 spettatori (22.5%) nel programma vero e proprio.

Su Canale5 con il freno a mano tirato Uomini e Donne rispetto alla scorsa stagione: 2.157.000 spettatori pari al 21.6%. La striscia di Amici ha avuto 1.531.000 spettatori pari al 19.4%. Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino tiepido: 1.257.000 spettatori pari al 16.7% nella prima parte e 1.230.000 utenti pari al 14.1% nella seconda parte. Nel segmento Saluti 1.186.000 utenti e l’11.8%).