Ascolti tv 2/08: vittoria per le Olimpiadi e flop di Rai Uno. I dettagli

A portarsi a casa la vittoria della prima serata di ieri, venerdì 2 agosto, sono state le Olimpiadi di Parigi 2024 (Rai Due) che, con la messa in onda delle gare di Atletica, ha incollato al piccolo schermo 2.115.000 utenti (14%) di share. Su Rai Uno invece si è registrato un vero flop: la replica di Metti la nonna nel freezer, con Fabio De Luigi e Miriam Leone, ha interessato appena 1.373.000 telespettatori (10,35%). Se si dà uno sguardo al passato infatti, il film comico, nel momento del suo debutto sul piccolo schermo nel lontano 2019, aveva raccolto il favore di una fetta di pubblico molto più ampia (3.380.000 spettatori con il 15,4% di share). Per concludere, 2.073.000 utenti hanno seguito il film turco Una seconda occasione su Canale 5 (16.1%). Dati che sottolineano il sempre maggiore interesse del pubblico italiano nei confronti delle serie tv turche che, esattamente per questo motivo, ultimamente stanno dominando il panorama delle offerte di Mediaset.

Per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti, non vi è nulla di eclatante da segnalare, in ogni caso infatti, complice il successo delle Olimpiadi, si è rimasti abbondantemente sotto al milione di utenti. Per fare qualche esempio, Din Don – Quando meno te lo aspetti (Italia Uno) è stato visto da appena 578.000 spettatori (4.4%) e Gli intoccabili (Rete 4) ha totalizzato una media di 551.000 utenti (4.6%).

Ascolti venerdì 2 agosto: preserale e access prime time

Dando invece un’occhiata alla fascia dell’access prime time, si può vedere come anche questa volta Paperissima Sprint (Canale 5) abbia dominato su Techetechetè Extra (Rai Uno), che ha interessato 1.763.000 spettatori (11.4% di share). Il programma di intrattenimento di Mediaset ha invece catturato l’attenzione di 2.134.000 utenti ed è arrivato al 13.8% di share. Uno stacco che, rispetto alla serata precedente, è tornato a farsi sentire.

Infine, In Onda (La7) ha raccolto 777.000 spettatori (5%) mentre, su Tv8 Alessandro Borghese e il suo 4 Ristoranti è riuscito a catturare l’attenzione di 294.000 utenti (1.9%).

Parlando invece del pre-serale, come sempre la battaglia è stata tra Reazione a Catena e la replica di The Wall: il celebre game show condotto da Pino Insegno su Rai Uno ha convinto in media 1.740.000 spettatori (17.1% di share) nella prima parte e 2.311.000 (18.7%) nella seconda, mentre Gerry Scotti continua ad arrancare e ha convinto solamente 1.083.000 utenti (11.3%) nella prima parte dello show e 1.425.000 (12.1%) nella seconda parte. Insomma, una sfida senza storia: anche se i dati della show di Scotti sono migliorati rispetto alla serata di ieri, tanto non basta a battere Pino Insegno e l’ormai ben rodato game show di Rai Uno.

Seguitissime anche le Olimpiadi di Parigi 2024: in particolare, la semifinale di tennis Djokovic-Musetti ha raccolto ben 2.415.000 spettatori con il 18% di share.

Ascolti venerdì 2 agosto: il pomeriggio

Parlando invece della programmazione del pomeriggio, Un Passo dal Cielo su Rai Uno ha intrattenuto 1.038.000 spettatori con il 10.6% di share. Numeri che non bastano a battere le soap opera andate in onda su Mediaset che, ancora una volta, si confermano vincitrici. In particolare, su Canale5 1.751.000 spettatori hanno seguito la nuova puntata di Beautiful (14.6%) ed Endless Love ha interessato 1.630.000 utenti (14.7%).

Facendo invece un confronto tra i programmi di approfondimento andati in onda sulle due maggiori reti, Estate in Diretta (Rai Uno) è stato seguito da 851.000 spettatori (10.3% di share) nella prima parte e 1.382.000 (16%) nella seconda; mentre Pomeriggio Cinque News ha intrattenuto 988.000 utenti (12.2%) nella prima parte e 905.000 (10.5%) nella seconda. Insomma, la differenza è notevole e, ancora una volta, Estate in Diretta si conferma il programma di punta del pomeriggio degli italiani.