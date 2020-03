Ascolti Tv 19 marzo 2020: Don Matteo non ha rivali e fa ‘il pieno’

By

Ascolti Tv, Don Matteo non ha rivali e fa il pieno di ascolti: oltre 7 milioni

Don Matteo 12 si conferma una garanzia in termini di ascolti. Anche ieri 19 marzo la fiction, con l’ultimo capitolo dell’edizione numero dodici, ha fatto il pieno, conquistando 7.346.000 spettatori pari al 26.51% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Nord ne ha totalizzati 3.220.000 pari all’11.94% di share. Su Rai2, Attacco al Potere – Olympus has Fallen, ha raccolto invece 1.255.000 spettatori, 4.34% di share. King Arthur: Il potere della spada, in onda su Italia Uno, ha interessato 1.826.000 spettatori (6.38%). La rappresentazione di Questi Fantasmi, con Massimo Ranieri su Rai 3, è stata seguita da 536.000 spettatori pari ad uno share dell’1.83%. Il talk di Rete4 Dritto e Rovescio ha raccolto 1.554.000 spettatori, 6.57% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.356.000 spettatori con uno share del 5.79%. Tv8, che ha trasmesso Revenant – Redivivo, ha visto interessati 520.000 spettatori con l’1.95%. Sul Nove Ghost ha raccolto 619.000 spettatori con il 2.33%.

Ascolti Tv, programmi pomeriggio e access prim time

I Soliti Ignoti in replica è stato visto da 5.170.000 spettatori con il 16.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha interessato 5.234.000 spettatori con uno share del 16.45%. Su Rai1, La Vita in Diretta (prima parte) ha raccolto 2.287.000 spettatori pari al 12.4% della platea. Il Paradiso delle Signore ha interessato 2.598.000 spettatori con il 16.48%. La Vita Diretta (seconda parte) ha raccolto 2.599.000 spettatori con il 14.63%. Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso è stato visto da 2.541.000 spettatori (15.14%) nella prima parte, 2.756.000 spettatori (14.59%) nella seconda parte, e 2.643.000 spettatori (12.35%) nella terza e ultima parte.

Ascolti TG

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.988.000 (22.46%)

Ore 20.00 7.622.000 (25.48%)

TG2

Ore 13.00 3.330.000 (15.92%)

Ore 20.30 2.524.000 (8.11%)

TG3

Ore 14.25 2.759.000 (14.29%)

Ore 19.00 3.348.000 (13.31%)

TG5

Ore 13.00 4.659.000 (21.96%)

Ore 20.00 6.691.000 (22.07%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.466.000 (14.07%)

Ore 18.30 1.488.000 (6.94%)

TG4

Ore 12.00 574.000 (3.91%)

Ore 18.55 989.000 (3.92%)

TGLA7

Ore 13.30 1.112.000 (5.04%)

Ore 20.00 1.832.000 (6.05%)