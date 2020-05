By

Ascolti tv prima puntata de La cattedrale del mare: Canale 5 perde

Partenza sottotono per La cattedrale del mare, la serie tv spagnola tratta dall’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones. Pubblicizzata da mesi da Mediaset – e più volte rinviata – la prima puntata (dove era presente pure l’ex tronista di Uomini e Donne Jonas Berami in un piccolo cameo) ha appassionato solo 2.641.000 telespettatori con l’11,23% di share. La serata degli ascolti tv di martedì 19 maggio 2020 è stata vinta da Rai Uno con il film Ricatto d’amore, con protagonisti Sandra Bullock e Ryan Reynolds. La pellicola ha totalizzato 3.301.000 con il 13.16%. Buon risultato pure per Le Iene su Italia Uno: il programma è stato seguito da 2.176.000 con l’11.28%.

Ascolti tv: testa a testa tra Carta Bianca e Fuori dal coro

Rai Tre con Carta Bianca di Bianca Berlinguer ha raggiunto 1.385.000 telespettatori e il 5.89%. Rete 4 con Fuori dal coro di Mario Giordano ha invece registrato 1.357.000 con il 6.82%.

Boom per Uomini e Donne con più del 21% di share

Nel pomeriggio va segnalato il grande successo di Uomini e Donne: la puntata di martedì 19 maggio 2020 – che ha visto al centro della scena Gemma e Sirius – ha incollato al piccolo schermo 3.047.000 con il 21.24%.