Ascolti tv 19 gennaio 2021: Montrucchio vola, il ritorno di Diaco

I dati degli ascolti tv di ieri, martedì 19 gennaio 2021, fanno notare il record di stagione di Primo Appuntamento, il programma in onda in prima serata su Real Time. Flavio Montrucchio, con questa terza puntata, ha raggiunto il 2.4% di share e 645.000 telespettatori. Sebbene fosse una serata particolare quella di ieri, con protagonisti argomenti di politica e sport, la trasmissione è andata avanti, salendo con i dati auditel rispetto alla precedente puntata, andata in onda la scorsa settimana. Anche sui social il programma ha raggiunto il podio. Infatti, in prima serata l’hashtag è tra quelli più commentati.

Nel frattempo, sempre nel prime time di ieri, Speciale TG1 – Il voto del Senato ha informato 3.969.000 di telespettatori con il 14.5% di share. Viaggio nella Grande Bellezza su Canale 5 ha intrattenuto 1.665.000 di telespettatori con l’8% di share. L’incontro di Coppa Italia Roma – Spezia su Rai 2 ha intrattenuto 2.157.000 di telespettatori con il 9.3% di share. Rampage – Furia animale su Italia 1 è stato seguito da 1.573.000 di telespettatori con il 6.4%. #Cartabianca ha tenuto compagnia a 1.395.000 di telespettatori con il 6.9%. 1.169.000 di telespettatori hanno seguito la puntata di Fuori dal coro su Rete 4, che ha registrato uno share del 6.1%.

DiMartedì su La7 ha totalizzato la presenza di 1.614.000 di telespettatori con il 7.1%. Tv8 ha registrato, invece, meno ascolti rispetto a Real Time. Infatti, Come neve a Natale è stato seguito da 339.000 telespettatori con l’1.3% di share. Nella seconda serata in tv ha fatto il suo ritorno Pierluigi Diaco con il programma su Rai 2 Ti sento, che ha raccolto di fronte al piccolo schermo 341.000 di telespettatori con il 3.8% di share. Intanto, su Rai 1 Porta a Porta ha intrattenuto 1.734.000 di telespettatori (11%) e su Canale 5 il Tg5 357.000 telespettatori (5.5%).

Nel pomeriggio di ieri, caratterizzato dai temi legati a quanto sta accadendo oggi in politica, i programmi e le soap hanno registrato i seguenti dati: