Ascolti tv 19 gennaio: Live-Non è la d’Urso torna in tv e vince

View this post on Instagram

Buongiorno!!! Ieri sera Live è tornato dopo la pausa festiva e ha vinto la prima serata!! Incredibile!! Picchi del 25% di share e di quasi 4 milioni di spettatori per i nostri talk!! Che CHOC!! Programma più visto della serata! E anche Domenica Live si conferma programma più visto della sua fascia!! GRAZIEEEEE!!!! ❤❤❤💋💋💋💋 #noneladurso #daytimeinprimetime #pocaspesagranderesa #9spazipubblicitari #domenicalive #evviva #colcuore ❤️