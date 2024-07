Ascolti Tv 19/7: Tim Summer Hits, Mio figlio. Flop pomeridiani

Non si può dare mai niente per scontato! Nonostante le varie critiche alle infinite serie tv turche proposte da Mediaset, ogni volta che i telespettatori riconoscono qualche attore familiare si collegano in milioni! La Rai continua a vincere con Tim Summer Hits ma non è una vittoria schiacciante, ora che Mediaset ha deciso di puntare sui film turchi con protagonisti i beniamini del pubblico.

Tutti i dati relativi alla prima serata di Venerdì 19 Luglio

Rai Uno Tim Summer Hits ha vinto la prima serata, conquistando 2.102.000 spettatori (18%). C’è da domandarsi a chi sia venuta in mente una serie come Miss Merkel, in cui Angela Merkel in pensione risolve crimini, che su Rai Due ottiene 491.000 spettatori (3.9%). Su Rai Tre I Ragazzi delle Scorte, dedicato alle stragi di Capaci e Via D’Amelio segna soltanto 342.000 spettatori (2.9%). Su Rete Quattro, le repliche di Quarto Grado intrattengono 781.000 spettatori (7.5%). Su Canale Cinque, il film turco Mio figlio vince il secondo posto, con 1.930.000 spettatori (16.6%). Su Italia Uno, il film catastrofico Into the Storm incolla allo schermo 769.000 spettatori (6.1%) Su La7 Atlantide – Borsellino e le Stragi supera l’approfondimento di Rai Tre, con 347.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 I delitti del Barlume ha il suo pubblico fidato, 355.000 spettatori (2.9%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza si ferma a 351.000 spettatori (2.8%).

Ascolti Tv Venerdì 19 Luglio: access prime time

Incredibile ma vero, Paperissima ha superato Techetecheté. Tra i video di archivio Rai e quelli dei gattini vicini vicini e dei bambini che cadono, gli italiani hanno preferito i secondi. Poi c’è da chiedersi perché Canale 5 mandi in onda delle repliche del 2017 del gioco del muro di Gerry Scotti, forse si punta alla scarsa memoria del pubblico.

C’è una sorpresa per quanto riguarda il preserale. Su Rai Uno Su Rai1 Reazione a Catena si conferma titolare con 2.943.000 spettatori (26.3%). La sorpresa riguarda Techetechetè che perde contro la concorrenza Mediaset, di poco, con 2.133.000 spettatori (15.2%). Su Canale 5 vanno addirittura in onda delle repliche del 2017 di The Wall, che tuttavia conquistano 1.779.000 spettatori (16.8%). Dopo il TG c’è poi Paperissima Sprint che supera la Rai, con 2.187.000 spettatori (15.7%).

Ascolti Tv Venerdì 19 Luglio: il pomeriggio

C’è un crollo importante per quanto riguarda il pomeriggio. Fino ad ora a tenere incollati allo schermo i telespettatori erano le telenovelas di Canale 5, che però cadono in picchiata.

Su Rai Uno, Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.145.000 spettatori ((11.6%) nel primo episodio e 1.078.000 spettatori (12.9%) nel secondo episodio. A vincere il pomeridiano, nonostante le molte critiche è sempre Estate in Diretta con 1.754.000 spettatori (22.7%). Su Canale5 Beautiful si conferma la soap per eccellenza con 2.115.000 spettatori (19%), Endless Love anche ha il suo seguito alto, con 1.970.000 spettatori (19.3%). Le note dolenti iniziano con The Family che scende a 1.577.000 spettatori (17.8%). Fino ad ora La Promessa era la regina dei pomeridiani con più del 20%, ma ieri è crollata a 1.345.000 spettatori (16.6%). Pomeriggio Cinque News resta sempre sul tiepido, confermando 1.192.000 spettatori (16.3%) nella prima parte dedicata alla cronaca e 1.013.000 spettatori (13.3%) nella seconda parte dedicata al costume.

Ascolti Tv Venerdì 19 Luglio: la mattina

Un continuo testa a testa tra Rai e Mediaset nella mattina, le due reti si rincorrono sulla linea del traguardo e si scartano sempre di pochissimo.

Unomattina Estate conquista 611.000 spettatori (17.2%). Morning News tuttavia si aggiudica 624.000 spettatori (18.2%) nella prima parte ma crolla a 567.000 spettatori (16.5%) nella seconda. Camper scende a 1.442.000 spettatori (16.8%). Su Canale5 invece le repliche di Forum mantengono il primato con 1.054.000 spettatori (17.4%).