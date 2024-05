Ascolti tv 19/5: Isola Dei Famosi vs Makari, chi ha vinto. Top e flop

Nella serata di domenica 19 maggio è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata dell’Isola Dei Famosi. Quest’anno il reality show condotto da Vladimir Luxuria stenta a decollare e ieri sera ha registrato ascolti sotto i 2 milioni. In ogni caso meglio di Makari in replica su Rai 1. In crescita Report su Rai 3. Non convince il Best Of di Che Tempo Che Fa.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di domenica 19 maggio 2024:

Rai 1: Makari in replica ha conquistato 2.348.000 spettatori (14.7% di share)

Rai 2: 9-1-1 è stato la scelta di 746.000 spettatori (4% di share) e 9-1-1 Lone Star 796.000 spettatori (4.5% di share)

Rai 3: Report ha segnato 1.782.000 spettatori (10.2% di share)

Rete 4: Zona Bianca ha totalizzato un a.m. di 598.000 spettatori (4.2% di share)

Canale 5: L’Isola Dei Famosi ha conquistato 1.972.000 spettatori (16.2% di share)

Italia 1: Jack Ryan – L’Iniziazione ha incollato davanti al video 1.094.000 spettatori 6.8% di share)

La 7: L’Uomo Della Pioggia ha raggiunto 455.000 spettatori (2.9% di share)

Tv8: Masterchef ha ottenuto 414.000 spettatori (2.9% di share)

Nove: Che Tempo Che Fa – Best Of ha radunato 618.000 spettatori (3.5% di share)

Ascolti tv domenica 19 maggio: preserale e access prime time

Rai 1: L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.385.000 spettatori (19.8% di share) mentre L’Eredità Weekend ha coinvolto 3.307.000 spettatori (24.2% di share)

Rai 2: Novantesimo Minuto ha raccolto 436.000 spettatori (3.4% di share) nella prima parte e 681.000 spettatori (4.4% di share) nella seconda parte

Rete 4: Terra Amara ha appassionato 514.000 spettatori (3.4% di share)

Canale 5: Gira La Ruota Della Fortuna ha intrattenuto 1.919.000 spettatori (16.7% di share) mentre la Ruota Della Fortuna 2.641.000 spettatori (19.9%)

Italia 1: Studio Aperto Mag ha conquistato 368.000 spettatori (3% di share)

Italia 1: CSI – Scena Del Crimine ha siglato 528.000 spettatori (3.4% di share)

Nove: Little Big Italy è stato scelto da 323.000 spettatori (2.6% di share)

Ancora una volta L’Eredità si conferma il game show più visto del preserale. Rai 1 con Marco Liorni batte quindi Canale 5 con Gerry Scotti con il 24.2% di share contro il 19.9%.

Rai 1: Affari Tuoi ha conquistato 4.948.000 spettatori (27.1% di share)

Rai 3: Chesarà è stato visto da 848.000 spettatori (5.1% di share)

Rete 4: Stasera Italia Weekend ha convinto 589.000 spettatori (3.4% di share) nella prima parte e 555.000 spettatori (3% di share) nella seconda parte

Canale 5: Paperissima Sprint ha raccolto 2.572.000 spettatori (14.2% di share)

Italia 1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 1.045.000 spettatori (5.8% di share)

La7: In Altre Parole Domenica ha interessato 976.000 spettatori (5.4% di share)

Tv8: 4 Ristoranti ha ottenuto 456.000 spettatori (2.6% di share)

A spopolare è stato quindi Affari Tuoi. Il game show si conferma molto amato dal pubblico, battendo con il 27.1% di share le “papere” di Paperissima che si fermano al 14.2% di share.

Ascolti tv domenica 19 maggio: il pomeriggio

Rai 1: Domenica In ha intrattenuto 2.101.000 spettatori (15.7% di share) nella presentazione, 2.005.000 spettatori (15% di share) nella prima parte, 1.441.000 spettatori (11.8% di share) nella seconda parte e 1.353.000 spettatori (12.2% di share) nell’ultima parte

Rai 1: Da Noi a Ruota Libera ha ottenuto 1.635.000 spettatori (15.7% di share)

Rai 2: Internazionali di Tennis ha coinvolto 437.000 spettatori (3.3% di share)

Rai 2: Giro d’Italia ha interessato 1.571.000 spettatori (12% di share) e 560.000 spettatori (5.3% di share) nel secondo appuntamento

Rai 3: Rebus ha coinvolto 507.000 spettatori (4.6% di share)

Rai 3: Kilimangiaro ha ottenuto 630.000 spettatori (6.2% di share) nella prima parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 885.000 spettatori (8.2% di share) nell’ultima parte

Canale 5: Beautiful ha raggiunto 2.167.000 spettatori (16.2% di share)

Canale 5: Endless Love ha raccolto 2.181.000 spettatori (26.8% di share)

Canale 5: L’Arca di Noè ha raccolto 2.177.000 spettatori (16% di share)

Canale 5: Verissimo ha interessato 2.029.000 spettatori (19% di share) nella prima parte e 1.875.000 spettatori (17.7% di share) nella seconda parte

Italia 1: E-Planet ha conquistato 421.000 spettatori (3.1% di share)

La Zia Mara e Silvia Toffanin si confermano due garanzie con Domenica In e Verissimo. Molto seguita la serie tv Endless Love.

Ascolti tv domenica 19 maggio: il mattino

Rai 1: Uno Mattina In Famiglia ha convinto 359.000 spettatori (16.1% di share) nella presentazione, 628.000 spettatori (18.2% di share) nella prima parte e 1.347.000 spettatori (23.9% di share) nella seconda parte

Rai 1: A Sua Immagine ha ottenuto 1.825.000 spettatori (23.8% di share)

Rai 1: Santa Messa è arrivato a 1.552.000 spettatori (24.7% di share)

Rai 1: Linea Verde ha registrato 2.772.000 spettatori (23.5% di share)

Rai 2: Rai Radio2 Happy Family Rewind ha tenuto compagnia a 167.000 spettatori (2.9% di share)

Rai 3: Agorà ha raccolto 154.000 spettatori (2.9% di share)

Rai 3: Mi Manda RaiTre ha ottenuto 254.000 spettatori (4.4% di share)

Rete 4: Bitter Sweet – Ingredienti d’amore è stato seguito da 148.000 spettatori (2.5% di share)

Canale 5: Santa Messa ha realizzato un ascolto di 739.000 telespettatori (12.2% di share)

Canale 5: Le Storie di Melaverde ha interessato 540.000 spettatori (8.1% di share) e 923.000 spettatori (12.9% di share) mentre Melaverde raccoglie 1.550.000 spettatori (15.8% di share)

Italia 1: Young Sheldon è stato visto da 112.000 spettatori (1.9% di share) nel primo episodio e 147.000 spettatori (2.5% di share) nel secondo episodio

Italia 1: Due Uomini E Mezzo ha ottenuto 141.000 spettatori (2.3% di share) nel primo episodio, 210.000 spettatori (3.2% di share) nel secondo episodio e 209.000 spettatori (3% di share) nel terzo episodio

Essendo domenica, particolarmente seguita è stata la Santa Messa sia su Rai 1 che su Canale 5, interessata a molti fedeli. Bene anche Linea Verde che ha ottenuto il 23.5% di share.