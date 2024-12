Ascolti Tv 19/12: Don Matteo, Affari Tuoi, Endless. Chi ha vinto

Il 19 dicembre 2024 è andata in onda l’ultima puntata di Don Matteo 14 che ha interessato un numero alto di telespettatori anche se non ha toccato l’apice dello share a differenza delle altre serate. Stefano De Martino, invece, ha conquistato migliaia di persone con la puntata di Affari Tuoi. A quanto pare Ezio Greggio e Enzo Iacchetti non sono riusciti, almeno per adesso, a fare rinascere Striscia la notizia. Che sia arrivato il momento di cambiare strategia?

Ascolti Tv 19/12: Access Prime

Nella serata di ieri, giovedì 19 dicembre 2024, su Rai1 il finale di Don Matteo 14 ha interessato 3.975.000 spettatori pari al 22.9% di share Su Canale5 la dizi Endless Love ha appassionato 2.407.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Herbie – il Super Maggiolino ha intrattenuto 692.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Inter-Udinese ha interessato 2.281.000 spettatori (11.6%). Su Rai3 Splendida Cornice 981.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Zona Bianca ha totalizzato 846.000 spettatori (5.9%). Su La7 Speciale PiazzaPulita ha conquistato 817.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 Australia 286.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – XMas Edition 440.000 spettatori (2.4%).

Ascolti Tv 19/12: il pomeriggio

Su Rai1 La Volta Buona ha 1.600.000 spettatori con il 13.8% nella prima parte e 1.665.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte. Il Paradiso delle Signore ha conquistato 1.605.000 spettatori con il 18.6%. La Vita in Diretta ha interessato 1.669.000 spettatori con il 18.3% nella presentazione e 2.183.000 spettatori con il 20.6%. L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.096.000 spettatori pari al 22.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.402.000 spettatori pari al 26.7%. Su Canale5 Beautiful ha conquistato 2.167.000 spettatori pari al 17.9%, Endless Love sigla 2.329.000 spettatori pari al 19.3%. Uomini e Donne ha tenuti incollati 2.206.000 spettatori con il 21.5%. Poi ancora Amici ha interessato 1.288.000 spettatori (15%), Grande Fratello 1.200.000 (13.9%). A seguire Pomeriggio Cinque News ha intrattenuto 1.149.000 spettatori pari al 12.5% nella prima parte e 1.185.000 spettatori pari all’11.4% nella seconda parte. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.095.000 spettatori (16.6%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.403.000 spettatori (21.8%).

Ascolti Tv 19/12: la mattina

Su Rai1 Tg1Mattina ha dato il buongiorno a 436.000 spettatori con l’11.7%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 1.103.000 spettatori (21.2%), Unomattina ha intrattenuto 957.000 spettatori con il 19.9% e Storie Italiane 911.000 spettatori con il 21.7% nella prima parte e 922.000 spettatori con il 18.7% di share nella seconda parte. E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.747.000 spettatori (18.6%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 606.000 spettatori con il 19.8% e TG5 Mattina delle 8 ha interessato 1.182.000 spettatori con il 22.8%. A seguire Mattino Cinque News 941.000 spettatori con il 19.5% nella prima parte e 696.000 spettatori con il 16.4% nella seconda parte. La replica di Forum ha totalizzato 1.194.000 spettatori con il 17.4%. Su Rai2 Binario 2 ha segnato 103.000 spettatori (2.2%), I Fatti Vostri 494.000 spettatori (9%) nella prima parte e 785.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte.