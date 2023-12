Ascolti tv 19/12/23: Sanremo Giovani, Canale 5, Le Iene. Top e flop

La prima serata di martedì 19 dicembre vede trionfare l’incontro di Coppa Italia: Napoli-Frosinone (Canale Cinque) che raccoglie oltre 3,1 milioni di spettatori e uno share del 16.1%. Secondo posto per Amadeus e il suo Sanremo Giovani (Rai Uno), che non va oltre il 14.4% di share. Bene anche il film Io Sono Babbo Natale (Rai Due) che interessa oltre 1,4 milioni di spettatori, così come Le Iene (Italia Uno) che, seppur con un numero di utenti leggermente inferiore, raccoglie il 10.6% di share. Cresce leggermente DiMartedì (La7) di Giovanni Floris: 1.292.000 spettatori sintonizzati e uno share dell’8.1%.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 19 dicembre 2023:

Rai Uno: Sanremo Giovani 2023 ha raccolto 1.806.000 telespettatori (14.4% di share);

Canale 5: Coppa Italia: Napoli-Frosinone ha totalizzato 3.111.000 spettatori (16.1%);

Rai Due: Io Sono Babbo Natale ha avuto 1.484.000 spettatori (8.1%);

Italia 1: Le Iene ha fatto compagnia a 1.426.000 spettatori (10.6%);

Rai Tre: Avanti popolo ha intrattenuto 361.000 spettatori (2.3%);

Rete 4: È Sempre Cartabianca ha raggiunto 786.000 spettatori (5.7%);

La7: DiMartedì ha convinto 1.292.000 spettatori (8.1%);

TV8: Christmas with a Crown ha conquistato 717.000 spettatori (3.9%);

Nove: Ladyhawke ha ottenuto 327.000 spettatori (2%).

Ascolti tv martedì 19 dicembre 2023: preserale e access prime time

Bene Affari Tuoi su Striscina la Notizina. Reazione a Catena stacca Caduta Libera.

Canale 5: Striscina la Notizina ha convinto 3.161.000 persone (15.8% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti è stato seguito da 4.239.000 spettatori (21.4%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha ottenuto 4.961.000 telespettatori (23.9%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 3.135.000 spettatori (23.1%) nella prima parte e nella seconda da 4.301.000 spettatori (26.4%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.689.000 telespettatori (13.4%) nella prima parte e ne ha avuti 2.602.000 (16.6%) nella seconda;

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha avuto 1.230.000 spettatori (6.1%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.616.000 spettatori (7.7%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha informato 852.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 1.010.000 (4.8%) nella seconda;

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.689.000 spettatori (8.1%);

Tv8: 4 Hotel ha ottenuto 429.000 telespettatori (2.1%);

Nove: Little Big Italy ha registrato 471.000 telespettatori (2.3%);

Rai Due: Il Mercante in Fiera è stato seguito da 331.000 spettatori (1.9%) nella prima parte e 500.000 (2.6%) nella seconda.

Ascolti tv martedì 19 dicembre 2023: il pomeriggio

La Vita in Diretta di Alberto Matano vince ancora contro Myrta Merlino.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.498.000 spettatori (12.5% di share) nella prima parte e da 1.527.000 utenti (15.5%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.828.000 spettatori (21.1%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.845.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e 2.328.000 utenti (21.5%) nella seconda;

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.458.000 telespettatori (20.1%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.884.000 telespettatori (24%);

Canale 5: Uomini e Donne ha registrato 2.567.000 utenti (25.6%);

Canale 5: Amici DayTime ha avuto 1.693.000 spettatori (19.6%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.603.000 spettatori (18.4%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.364.000 spettatori (15.1%) nella prima parte e di 1.367.000 utenti (12.8%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di martedì 19 dicembre 2023