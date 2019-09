Ascolti Tv 18 settembre 2019: Rosy Abate non delude

Rosy Abate contro A casa tutti bene: gli ascolti di ieri 18 settembre del Serale di fuoco

Non male come inizio, quello di Rosy Abate 2 – La Serie: la Regina di Palermo ha portato a casa un altro buon risultato, vincendo la gara degli ascolti di mercoledì 18 settembre 2019. Una fiction che ha sempre dato grandi soddisfazioni a Mediaset, considerata la media della precedente stagione, che ha sfiorato il 20% di share. Contro Rosy Abate, A casa tutti bene, trasmesso su Rai 1: ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.169.000 telespettatori e ha raggiunto il 14.3% di share. Ha saputo tenere testa alla Regina di Palermo.

Ascolti Tv 18 settembre 2019: il risultato ottenuto dalla seconda stagione di Rosy Abate – La Serie

Quali sono stati invece i dati di Rosy Abate 2? La fiction ha ottenuto il 17.2% di share, incuriosendo 3.544.000 spettatori, che hanno seguito le nuove vicende della storia: la Abate si troverà a difendere suo figlio Leonardo dalle accuse di omicidio. Bene Chi l’ha visto? di Rai 3 che è stato seguito da 1.642.000 teleutenti e ha raggiunto l’8% di share. Nel Preserale, per l’ennesima volta, Reazione Catena batte Caduta libera: il primo ha ottenuto il 24.4% di share (4.252.000 spettatori) mentre il secondo il 17.9% (3.010.000 spettatori).

Uomini e Donne, Pomeriggio 5 e La vita in diretta: chi ha ottenuto lo share più alto?

Nel Daytime Pomeriggio, Vieni da Me – trasmesso su Rai 1 – ha raggiunto il 12.1% di share e 1.528.000 teleutenti; bene per La vita in diretta con l’11% di share e 1.091.000 spettatori. Pomeriggio 5 non delude le aspettative: nella prima parte ha ottenuto il 16.3% di share (1.513.000 spettatori), nella seconda il 16.7% (1.746.000 spettatori) e nella terza il 13.9% (1.594.000 spettatori). Uomini e Donne è stato seguito da 2.480.000 teleutenti, registrando uno share del 21%.