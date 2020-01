Ascolti tv 18 gennaio 2020: C’è posta per te cresce, bene Verissimo

Ascolti tv sabato 18 gennaio 2020, C’è posta per te non si ferma più: lo share cresce ancora

Gli ascolti tv di ieri 18 gennaio 2020 segnano una piccola crescita di C’è posta per te. Possiamo definirlo ormai il programma del sabato sera per antonomasia? La sfida con Tu sì que vales è apertissima, ma è chiaro che anche C’è posta per te riesca a convincere gli italiani a trascorrere il sabato sera in casa. E sintonizzati su Canale 5, ovviamente. Le storie raccontate da Maria De Filippi ieri sera hanno tenuto incollati alla televisione 5.914.000 di spettatori, pari a uno share del 30.88%. Lo share è cresciuto, di poco ma è cresciuto rispetto a sabato scorso: la prima puntata aveva segnato infatti 30.2%. Riuscirà a mantenersi sul 30% per tutta la stagione? Intanto su Rai 1 Meraviglie di Alberto Angela è stato seguito da 3.829.000 spettatori, con uno share del 17.7%.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 18 gennaio 2020, tutti i dati

Per scoprire cos’altro guardano gli italiani, che non sia Rai 1 o Canale 5, qui di seguito trovate gli ascolti tv di ieri sera 18 gennaio 2020 delle altre reti televisive. Ecco a voi tutti i dati della prima serata:

Rai 2 – FBI 2: 1.374.000 di spettatori e il 5.8% di share;

Rai 3 – La città delle donne: 512.000 spettatori e il 2.5% di share;

Rete 4 – Più forte, ragazzi!: 619.000 spettatori e il 2.8% di share;

Italia 1 – Sing: 1.118.000 di spettatori e il 4.9% di share;

La7 – Fuga da Alcatraz: 636.000 spettatori e il 2.8% di share;

TV8 – La scelta di Jessica: 285.000 spettatori e l’1.2% di share;

Nove – Clandestino: 238.000 spettatori e l’1.4% di share.

Ascolti tv 18 gennaio 2020 pomeriggio e preserale, i dati dei principali programmi

Ma la sfida tra Mediaset e Rai non si limita alla prima serata. Cosa sarà successo, invece, con i programmi del pomeriggio e del preserale? Ecco i relativi ascolti tv del 18 gennaio 2020: