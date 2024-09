Ascolti Tv 18/9: Fratelli Corsaro affonda, De Martino vola. Tutti i dati

Per I Fratelli Corsaro sarà stata anche un buona la prima, ma la seconda non promette bene. La seconda delle quattro prime serate dedicate alla fiction con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia scende al 13% di share, battendosela con la fiction francese di Rai Uno e Chi L’Ha Visto. Vince la prima serata, ma di pochissimo.

Tutti i dati relativi alla prima serata di mercoledì 18 Settembre

Rai1 manda in onda il secondo appuntamento con la fiction francese Simon Coleman e conquista 1.774.000 spettatori (11.6%). Su Canale5 la seconda puntata de I Fratelli Corsaro come vi abbiamo detto è scesa, con 1.973.000 spettatori (13.6%), ma mantiene il primato sulla prima serata. Su Rai2 le vicende di The Good Doctor appassionano 750.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 703.000 spettatori (4.8%). Mediaglia d’argento per Rai3: Chi l’ha visto? si piazza subito dopo Canale 5, con 1.742.000 spettatori (12.4%) . Su Rete4 Fuori dal Coro con Mario Giordano interessa 862.000 spettatori (7.2%). Pochi interessati all’arte su La7 dove Vittorio Sgarbi racconta Michelangelo: Rumore e Paura: soli 438.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 c’è la partita di Champions League Paris Saint German – Girona ma siamo in pochi: 624.000 spettatori con il 3.6% . Sul Nove il film xXx con Vin Diesel raduna appena 382.000 spettatori (2.6%)

Ascolti TV 18 Settembre: Access Prime Time

La vera partita si gioca nel preserale! Stefano De Martino ormai è sciolto, il pubblico ama il suo Affari Tuoi e la trasmissione tocca picchi altissimi. Vero è che ancora non è tornata Striscia La Notizia, vedremo se la nuova stagione del tg satirico darà del filo da torcere o meno a Rai Uno.

Reazione a Catena appassiona 3.499.000 spettatori (22.1% ). Dopo il TG1 i Cinque Minuti di approfondimento con Bruno Vespa confermano 4.312.000 spettatori (22.1%) mentre Affari Tuoi spicca il volo con 5.031.000 spettatori (25.7%). Su Canale5 si difende bene Gerry Scotti con le nuove puntate de La Ruota della Fortuna: 2.951.000 spettatori (19.9%) mentre dopo il TG5, Paperissima Sprint non può competere con De Martino e ottiene 2.689.000 spettatori pari al 13.7%.

Ascolti Tv 18 Settembre: Pomeriggio

Su Rai Uno, Caterina Balivo con La Volta Buona informa e intrattiene con le sue interviste 1.314.000 spettatori (11%) nella prima parte chiamata e 1.339.000 spettatori (13.7%) nel seconda parte. A seguire Il Paradiso delle Signore conquista 1.303.000 spettatori (15%). La Vita in Diretta svetta a ben 2.010.000 spettatori con il (20.9%). Un po’ diversa la situazione su Canale5: ad appassionare il pubblico ci sono sempre le soap. Beautiful tiene incollati allo schermo 2.244.000 spettatori (18.1%), Endless Love ottiene 2.214.000 spettatori (18.8%), My Home My Destiny raduna 1.756.000 spettatori (17.7%) e La Promessa segna 1.336.000 spettatori (15.6%). Pomeriggio Cinque non ha niente a che vedere con il suo concorrente. Myrta Merlino non decolla, con 1.141.000 spettatori (13.6%) nella prima parte e 1.221.000 spettatori (13%) nella seconda parte. Su Rai2 Ore 14 ottiene 870.000 spettatori (7.8%) e a seguire BellaMa’ interessa 581.000 spettatori (6.7%)

Ascolti Tv 18 Settembre: Mattina

Botte da orbi nella mattina degli italiani, Rai Uno e Canale 5 si contendono le attenzioni del pubblico.

Unomattina tiene compagnia a 741.000 spettatori (18.9%) e Storie Italiane arriva a 696.000 spettatori con il 17.5% nella prima e 880.000 spettatori (18.7%) nella seconda. Antonellina Clerici con E’ Sempre Mezzogiorno tocca i 1.597.000 spettatori (16.7%). Su Rai 2 I Fatti Vostri intrattiene 580.000 spettatori (7%). Su Canale 5, l’informazione di Mattino Cinque News conquista 804.000 spettatori (20.6%) nella prima parte e 741.000 spettatori (18.9%), nella seconda. Un testa a testa con Rai Uno quindi. Forum poi stacca dagli altri, mantenendo il titolo di programma più amato dagli italiani nella mattina, con 1.298.000 spettatori (19.2%)