Ascolti tv 18/6: Euro 2024, Branchetti, Iene e film. Tonfi e botti

Gli Europei di calcio continuano a far volare Rai Uno. Il match Portogallo – Repubblica Ceca è stato visto da 5.6 milioni di utenti che hanno fatto schizzare lo share al 31.1%. Male Canale Cinque che con il film Ricomincio da Me ha interessato 1.8 milioni di persone (11%). Bene Le Iene su Italia Uno che, grazie al focus sulla sedicente veggente della Madonna di Trevignano, Gisella Cardia, hanno raggiunto 1.2 milioni di utenti (9.8%). Tiepido È sempre Cartabianca su Rete Quattro con 807 mila spettatori (6.4%). Tiepido anche Rai tre con il film Ex – Amici come prima al 5.1%. Va peggio a Rai Due che con Dawn si ferma al 4.2%.

Tutti i dati relativi alla prima serata di martedì 18 Giugno:

Rai Uno: Europei2024, il match Portogallo – Repubblica Ceca ha avuto 5.615.000 spettatori (31.1%);

Ascolti tv martedì 18 giugno: access e prime time

Reazione a Catena come al solito leader di fascia indiscusso.

Canale 5: Paperissima Sprint ha totalizzato 2.217.000 spettatori (12.4%);

Ascolti tv martedì 18 giugno: pomeriggio

L’Estate in Diretta surclassa Pomeriggio 5 News nella parte centrale staccandolo di 5 punti di share.

Rai Uno: Un Passo Dal Cielo ha convinto 941.000 spettatori (9.3%) nel primo episodio e 865.000 spettatori (10.8%) nel secondo episodio;

Ascolti tv martedì 18 giugno: mattina

Vola oltre il 20% nella seconda parte Mattino Cinque News.