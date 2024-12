Ascolti Tv 18/12: Sarà Sanremo ottimo apripista per Conti. I dati

Nella prima serata di ieri si sono scontrati due eventi musicali, chi l’ha spuntata? Sebbene sia Rai Uno che Canale 5 abbiano fatto ascolti tiepidi, il vincitore è uno: Sarà Sanremo. La finale di Sanremo Giovani che decreta quali tra gli artisti emergenti calcheranno il palco dell’Ariston è diventato un evento nell’era Amadeus. I social lo considerano come un vero e proprio antipasto del Festival, con i big in gara che presentano le canzoni, e Carlo Conti ha raccolto l’eredità di Amadeus (e ha fatto più ascolti). Per i titoli delle canzoni, vincitore e il caso Fedez che sta facendo discutere potete trovare il nostro resoconto qui.

Tutti i dati relativi alla prima serata di ieri

Su Rai Uno Sarà Sanremo ha conquistato 2.284.000 spettatori (15%). Su Canale5 la seconda puntata di Andrea Bocelli 30: The Celebration ha appassionato 2.020.000 spettatori (12.4%). Rai2 propone il film The New Toy e fa 1.043.000 spettatori (6%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Roma-Sampdoria riceve il tifo di 1.644.000 spettatori pari all’8.5. Su Rai3 Chi l’ha visto? interessa 1.704.000 spettatori (10.8%). Su Rete4 Fuori dal Coro informa 796.000 spettatori (5.9%). Su La7 La mala: banditi a Milano viene scelto da 413.000 spettatori (3.5%). Su Tv8 Autumn in New York intrattiene 353.000 spettatori con il 2%. Sul Nove La Corrida raduna 992.000 spettatori (5.6%), nella prima parte, e 728.000 spettatori (7.7%) nella seconda.

Ascolti Tv 18/12: Access Prime Time



Su Rai 1, L’Eredità conquista 4.110.000 spettatori (25.15%) e a seguire, Affari Tuoi continua la scalata con 5.709.000 spettatori (27.4%). Su Canale 5, La Ruota della Fortuna diverte 3.306.000 spettatori (21.2%), e dopo il TG, Striscia la Notizia raccoglie 3.362.000 spettatori pari al 16.2%.

Ascolti Tv 18/12: Il Pomeriggio

Il pomeriggio di Rai Uno inizia con La Volta Buona e intrattiene 1.516.000 spettatori (13.86%) nella prima parte e 1.450.000 spettatori (16.66%) nella seconda parte. Il Paradiso delle Signore appassiona 1.652.000 spettatori (19.87%). A seguire, La Vita in Diretta tiene compagnia a 2.286.000 spettatori (21.32%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.375.000 spettatori (19.95%), Endless Love tiene incollati allo schermo 2.459.000 spettatori (21.36%). Uomini e Donne è la scelta di 2.342.000 spettatori (24.67%). Il daytime di Amici segna 1.388.000 spettatori (16.77%) e quello del Grande Fratello 1.356.000 (16.06%). My Home My Destiny conquista 1.293.000 spettatori pari al 15.4%. A seguire Pomeriggio Cinque informa e intrattiene 1.253.000 spettatori (13.74%) nella prima parte e 1.181.000 spettatori (11.28%).

Ascolti Tv 18/12: La Mattina

Unomattina dà il buongiorno a 820.000 spettatori con il 18.01% e Storie Italiane raggiunge il picco, con 775.000 spettatori (19.18%) nella prima parte e 843.000 spettatori (18.12%)nella seconda. A seguire, E’ Sempre Mezzogiorno tocca i 1.641.000 spettatori (18%). Su Canale 5 Mattino Cinque News informa 891.000 spettatori (19.6%) nella prima parte e 760.000 spettatori (18.8%) nella seconda parte. A seguire, la replica di Forum totalizza 1.213.000 spettatori con il 18.51%.