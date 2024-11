Ascolti Tv 18/11: L’Amica Geniale, Max Giusti, La Talpa, chi crolla

Nella serata di ieri sera, lunedì 18 novembre, i telespettatori hanno avuto una grande varietà di scelta tra trasmissioni di intrattenimento, serie tv, sport, programmi d’informazione ed approfondimento, reality show. Su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata de L’Amica Geniale – Storia della bambina perduta. La fiction, adattamento dei libri di Elena Ferrante, è stata vista da 3.419.000 spettatori con il 19.7% di share. Ha quindi battuto La Talpa, reality di Canale 5 condotto da Diletta Leotta, nonostante il calo di ascolti rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda invece La Talpa, si è registrato un crollo a 1.572.000 spettatori con il 10.6% di share.

Su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata di Boss In Incognito, condotto da Max Giusti. Le sue storie hanno appassionato 1.126.000 spettatori pari al 6.8%. Non migliora particolarmente invece su Rai 3 Massimo Giletti con Lo Stato Delle Cose che ha interessato solo 785.000 e il 4.9%. Ancora approfondimento su Rete 4 con Quarta Repubblica che ha ottenuto 674.000 spettatori (4.8%). Scontro Tra Titani su Italia 1 e stato invece visto da 965.000 spettatori (5.6%). Infine su Tv8 GialappaShow ha divertito 988.000 spettatori con il 5.8% di share.

Lunedì 18 novembre: access prime time e preserale

Nell’access prime time ancora una volta il programma più visto è stato Affari Tuoi con Stefano De Martino. Il game show è stato seguito da 5.853.000 spettatori (27.3%). Ha quindi sbaragliato la concorrenza in quanto su Canale 5 la puntata di Striscia La Notizia ha ottenuto2.981.000 spettatori pari al 13.9%. C’è poi chi ha preferito seguire le serie, avendo scelta tra le indagini di N.C.I.S Unità Anticrimine su Italia 1 e le storie di Un Posto Al Sole su Rai 3. La prima è stata scelta da1.291.000 spettatori con il 6.2% (primo episodio: 1.118.000 – 5.5%, secondo: 1.499.000 – 7%). La seconda è stata vista da 1.400.000 spettatori (6.5%). Continua poi a non convincere Amadeus con il suo Chissà Chi È su Nove che ha registrato 450.000 spettatori con il 2.1% nella prima parte e 533.000 spettatori con il 2.5%, nella seconda parte di durata maggiore.

Nel preserale su Rai 1 è andato in onda L’Eredità – La Sfida dei 7 che ha ottenuto 2.874.000 spettatori pari al 19.6%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.224.000 spettatori pari al 23.7%. Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.364.000 spettatori (17.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.720.000 spettatori (22%). Ha quindi vinto la Rai anche se di poco.

Lunedì 18 novembre: pomeriggio

Regina indiscussa del pomeriggio rimane Maria De Filippi. Questa ha ottenuto con Uomini E Donne 2.375.000 spettatori con il 22.8% (Finale: 1.915.000 – 20.7%) e con Amici 1.444.000 spettatori (15.8%). La striscia pomeridiana de La Talpa ha registrato 1.185.000 (12.6%). Pomeriggio Cinque è stato visto invece da 1.310.000 spettatori pari al 13.2% nella prima parte e 1.508.000 spettatori pari al 13.3% nella seconda parte. Su Rai 1 La Volta Buona è stato visto da 1.468.000 spettatori con il 12.6% nella presentazione e 1.386.000 spettatori con il 13.5%. La Vita In Diretta è stato seguito da 1.822.000 spettatori con il 18.7% nella presentazione e 2.222.000 spettatori con il 19.2%.

Molto seguite anche le serie del pomeriggio. Su Rai 1 Il Paradiso Delle Signore ha appassionato 1.717.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale 5 Beautiful è stato scelto da 2.239.000 spettatori pari al 18.3%, Segreti Di Famiglia da1.914.000 spettatori pari al 16.4% e My Home My Destiny da 1.230.000 spettatori pari al 13.1%.