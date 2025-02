Ascolti tv 18/02: Miss Fallaci esordio top, poi conferme e scontri

Come sono andati gli ascolti tv della giornata di ieri, martedì 18 febbraio 2025? Per la serata della Rai molto bene: il debutto su Rai 1 della fiction Miss Fallaci con Miriam Leone ha coinvolto 3.260.000 spettatori, arrivando al 18.3% di share! Subito dopo Rai 2, che con Stasera Tutto è Possibile ha intrattenuto 1.885.000 utenti e ha raggiunto il 12.5% di share: non male per Stefano De Martino. Leggermente più in basso ma comunque con risultati positivi, Le Iene Show su Italia 1, che ha toccato il 9.3% per un totale di 1.329.000 spettatori. All’8.5% (1.432.000 spettatori ) invece Canale 5, con la messa in onda del film Il Grande Giorno. Gli ascolti meno alti della sera? Le Ragazze su Rai 3 al 3.3%, È Sempre Cartabianca su Rete 4 al 4.6% e Little Big Italy sul Nove all’1.8%.

Access Prime Time e Preserale: Affari Tuoi vs Cinque Minuti vs Liorni

La Rai ha conquistato anche l’Access Prime Time e il Preserale dei palinsesti tv. Su Rai 1 Cinque Minuti ha interessato ben 5.095.000 spettatori con uno share pari al 24.4%. Com’è andata ad Affari Tuoi con Stefano De Martino? Ovviamente bene: il gioco dei pacchi ha interessato 6.249.000 utenti ed è arrivato al 28.5% di share! Sulla scia dei game show anche Marco Liorni ha collezionato ottimi risultati in questo martedì 18 febbraio. Sempre su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette è arrivata al 23.8% (3.651.000 spettatori totali), mentre L’Eredità ha interessato ben 4.573.000 persone, toccando il 25.6% di share! Che cosa sappiamo dei giochi Mediaset? Su Canale 5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.153.000 utenti per uno share pari al 15.6%, mentre Avanti un altro ha raggiunto il 18.9% e 3.234.000 spettatori.

Il Nove purtroppo ha collezionato numeri più bassi: Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 606.000 spettatori con il 2.8%, mentre Celebrity Chef su Tv8 ha tenuto davanti al piccolo schermo 411.000 spettatori (1.9%).

Gli altri ascolti tv: Mattino 5 news, Forum, La Volta Buona, Uomini & Donne e Amici

Giornata ricchissima di contenuti, ma ci sono programmi che hanno collezionato numeri più alti di altri. Si parte con Mattino Cinque news su Canale 5. Il talk condotto da Francesco Vecchi e da Federica Panicucci ha raccolto 980.000 spettatori con il 20.7% nella prima parte, mentre nella seconda parte lo share è sceso al 18.8% e 840.000 spettatori. Niente male anche per Forum, che ha totalizzato il 18.5% (1.423.000 utenti interessati). Invece, La Volta Buona su Rai 1 con Caterina Balivo. Il programma, in onda dalle 14:05 alle 16:00 nella giornata di martedì 18 febbraio ha raccolto 1.936.000 spettatori con il 15.9% nella prima parte, ma i numeri sono saliti nella seconda parte, raggiungendo il 19.3% con 1.913.000 spettatori.

Alberto Matano con La Vita in Diretta ha raggiunto il 21.5%, tenendo incollati davanti allo schermo 2.053.000 utenti, mentre Uomini & Donne su Canale 5 arriva al 21.1% (sul finale scende a 19.1%). Risultati buoni anche per Amici di Maria De Filippi, la striscia, che ha raggiunto il 16%, mentre la striscia del Grande Fratello è arrivata al 14.1%, con 1.281.000 telespettatori connessi.

Infine, Myrta Merlino con il suo Pomeriggio Cinque raccoglie risultati positivi: 1.216.000 spettatori e un 12.6% di share nella prima parte, 1.280.000 spettatori e un 11.7% di share nella seconda, mentre I Saluti, quindi l’ultima parte, hanno raccolto 1.425.000 utenti e uno share pari all’11.5%.