Ascolti tv 17 settembre 2019: sfida tra La strada di casa e il Napoli

Ascolti tv ieri martedì 17 settembre 2019: i risultati de La strada di casa e Napoli-Liverpool

Fiction contro calcio: è questa la sfida andata in onda in televisione martedì 17 settembre 2019. Da un lato, su Rai Uno, la seconda stagione de La strada di casa con Alessio Boni; dall’altro, su Canale 5, la partita di Champions League Napoli-Liverpool. Ad aggiudicarsi la serata è stata Mediaset: l’incontro sportivo, che ha visto il trionfo della squadra italiana allenata da Carlo Ancelotti, ha appassionato quasi 4 milioni e mezzo di telespettatori con il 18.60% di share. Parte con qualche punto in meno, invece, la nuova stagione della serie tv con Boni e Lucrezia Lante della Rovere: la storia di Fausto Morra è stata seguita solo da 3 milioni e 800 mila telespettatori con il 16.90% di share.

Ascolti tv Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini: come sta andando la sfida

Per quanto riguarda il pomeriggio in tv Barbara d’Urso continua a vincere la sfida degli ascolti tv. Il suo Pomeriggio 5, programma ormai ben collaudato, tiene incollato ogni giorno più di un milione e mezzo di telespettatori, con il 16% di share. Risultati importanti che consegnano alla conduttrice napoletana la vittoria contro La vita in diretta di Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Ad oggi la trasmissione pomeridiana di Rai Uno non va oltre il 14% di share.

Ascolti tv Uomini e Donne: il programma riparte alla grande

È ripartito alla grande pure Uomini e Donne: le prime due puntate della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi sono state seguite da 2 milioni e mezzo di telespettatori, con il 21% di share.