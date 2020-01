Ascolti tv 17 gennaio 2020: Cantante Mascherato contro Gf Vip, chi ha vinto

Ascolti tv venerdì 17 gennaio 2020, chi ha vinto la sfida della prima serata

La sfida agli ascolti tv di venerdì 17 gennaio 2020 è di quelle attesissime dai più curiosi. Scoprire il giorno dopo quanti telespettatori hanno scelto un programma o l’altro, quale rete ha registrato lo share più alto è una curiosità di moltissimi italiani a dire il vero, in tanti infatti corrono a leggere gli ascolti tv per sapere chi ha vinto la sfida il giorno prima. Sarà perché in tv si parla tanto di picchi di share, sarà perché c’è ormai rivalità, sana in alcuni casi ovviamente, anche tra i conduttori, ma la corsa alla scoperta degli ascolti tv è uno sport praticato da tanta gente. E ieri sera chi avrà vinto la sfida tra Il cantante mascherato e il Gf Vip? Milly Carlucci da una parte, Alfonso Signorini dall’altra: scopriamo come è andata con tutti gli ascolti di ieri sera!

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 17 gennaio 2020, tutti i dati

Rai 1 – Il Cantante Mascherato: 4.025.000 di spettatori e il 19.52% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 4: 3.009.000 di spettatori e il 17.67% di share;

Rai 2 – NCIS Los Angeles: 1.160.000 di spettatori e il 4.8% di share;

Rai 3 – Aspirante Vedovo: 1.169.000 di spettatori e il 4.82% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.245.000 di spettatori e il 6.78% di share;

Italia 1 – Io Sono Vendetta: 1.671.000 di spettatori e il 7% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.008.000 di spettatori e il 5.45% di share;

TV8 – 4 Ristoranti: 548.000 spettatori e il 2.21% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 546.000 spettatori e il 2.25% di share;

Real Time – Bake Off Italia – All Stars Battle: 556.000 spettatori e il 2.26% di share.

Ascolti tv 17 gennaio 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale