Ascolti tv 17/7: prime time, Branchetti, Camper… Batoste e successi

Ascolti prime time mercoledì 17 luglio 2024. A dominare è stata La Partita del Cuore trasmessa da Rai Uno che ha coinvolto 2.165.000 spettatori (18.2% di share). Segreti di Famiglia su Canale Cinque non bene, con 1.630.000 utenti (13.7%). Dati buoni per L’Ispettore Coliandro 8 su Rai Due capace di intrattenere 864.000 persone (6.4%). Ottimi risultati per Italia1, con la 12° stagione di Chicago Fire che ha esordito convincendo 986.000 spettatori (6.9%). Non ha sfigurato nemmeno NewsRoom su Rai Tre che ha raggiunto 784.000 utenti (5.4%). Appaiato su Rete4 Zona Bianca che ha totalizzato 702.000 persone (6.4%). Dati tiepidi per La Torre di Babele su La7 (487.000 spettatori e il 3.5%) e per Pechino Express in replica su Tv8 (296.000 spettatori e il 2.3%). Fa meglio Nove con Quattro matrimoni e un funerale che ha avuto 534.000 utenti (4.1%).

Access Prime Time e preserale: le Teche e Reazione a Catena leader

In access prime time Techetechetè su Rai Uno conquista la propria fascia con un discreto 17.6% di share, coinvolgendo 2.716.000 spettatori. Staccato su Canale5 Paperissima Sprint che ha raccolto 2.336.000 utenti (15.2%). Da segnalare gli ottimi ascolti che continua a raggiungere su La7 In Onda: anche ieri ha interessato 1.110.000 spettatori (7.2%).

Spostandosi sul preserale, solito dominio su Rai Uno di Reazione a Catena (2.084.000 spettatori nella prima parte 22.4%, e 2.877.000 utenti nella seconda, 24.5%). Canale5 ha puntato sulle repliche di The Wall – I Protagonisti ed ha ottenuto dati poco confortanti (1.113.000 utenti nella prima parte, 13%, e 1.694.000 utenti nella seconda, 15.4%).

Daytime Mattina e mezzogiorno

Unomattina Estate su Rai Uno si mantiene stabile con 668.000 spettatori e il 17.9% di share. Stesso discorso vale per Morning News su Canale 5 che ha raggiunto 683.000 utenti e il 18.7% di share nella prima parte e 614.000 utenti e il 17.6% nella seconda parte.

Continua a ottenere ottimi ascolti Camper su Rai Uno: 915.000 spettatori (17.6%) nella prima parte e 1.520.000 utenti nella seconda (17%). Bene su Canale5 anche Il meglio di Forum che ha interessato 1.230.000 persone con il 19.1%.

Ascolti tv pomeriggio del 17 luglio 2024

Solita dinamica: Canale Cinque domina fino all’arrivo di Estate in Diretta che ha avuto un ascolto di 1.561.000 spettatori e il 20.7% di share. La concorrenza di Pomeriggio Cinque News continua a ‘latitare’ e a raccogliere risultati tutt’altro che entusiasmanti: 1.069.000 utenti (14.7%) nella prima parte, 975.000 spettatori (12.9%) nella seconda parte e 936.000 persone (11.7%) nel segmento saluti.