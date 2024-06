Ascolti TV 17/6: Euro24, Bardot flop, sfida di pomeridiani. Tutti i dati

Prima serata senza infamia e senza lode. La Rai ottiene un buon risultato con l’esordio della Francia agli Europei ma niente di straordinario, ovviamente niente a che vedere con gli ascolti della Nazionale. Su Canale 5 la fiction dedicata a Brigitte Bardot floppa, nonostante la tanta promozione fatta. Su tutti gli altri canali ci si aggira intorno agli stessi ascolti, che si tratti di programmi di approfondimento e attualità, o che si tratti dell’ennesima replica del film di vampiri Twilight.

Tutti i dati relativi alla prima serata di Lunedì 17 Giugno:

Rai Uno: Europei, Francia-Austria, 5.545.000 spettatori (29.8%)

5.545.000 spettatori (29.8%) Rai Due: Dawn, 958.000 spettatori (5.3%)

958.000 spettatori (5.3%) Rai Tre: Far West, 817.000 spettatori (5.3%)

817.000 spettatori (5.3%) Rete Quattro: Quarta Repubblica , 846.000 spettatori (6.5%)

, 846.000 spettatori (6.5%) Canale Cinque: Bardot, 1.777.000 spettatori (10.6%)

1.777.000 spettatori (10.6%) Italia Uno: Twilight, 846.000 spettatori (5.4%)

846.000 spettatori (5.4%) La7: 100 Minuti-Roma Città Aperta, 604.000 spettatori (4%)

604.000 spettatori (4%) TV8: Viaggi Pazzeschi, 237.000 spettatori (1.5%)

237.000 spettatori (1.5%) NOVE: Faking It- Bugie Criminali 296 .000 spettatori (1.7%)

Ascolti TV Lunedì 17 Giugno: access e prime time

Non c’è niente da fare, Reazione A Catena continua ad essere la scelta degli italiani nel preserale. Ormai il pubblico si è abituato alla presenza di Pino Insegno dopo tante polemiche e premia il gioco con più del 20%. Mediaset continua a galleggiare con le repliche di Caduta Libera, ma è una scelta poco coraggiosa che non punta a sfidare davvero il competitor.

Rai Uno: Reazione A Catena, 2.719.000 spettatori pari al (21.2%)

2.719.000 spettatori pari al (21.2%) Canale 5: Caduta Libera, 1.793.000 spettatori (14.5%)

1.793.000 spettatori (14.5%) Canale 5: Paperissima Sprint 2.390.000 spettatori pari al (12.8%)

Ascolti TV Lunedì 17 Giugno: pomeriggio

Il vero scontro avviene nel pomeriggio! Non decolla la versione estiva di Pomeriggio 5, condotta da Simona Branchetti, ma in compenso Estate In Diretta con Nunzia De Girolamo ottiene un ottimo risultato. Vincitrici senza dubbio sono le soap opera, sia le turche Endless Love e My Home My Destiny che la spagnola La Promessa, superano il 20%!

Rai Uno: Un Passo Dal Cielo, 1.034.000 spettatori (9.8%) nel primo episodio, e 903.000 spettatori (10.6%) nel secondo episodio

1.034.000 spettatori (9.8%) nel primo episodio, e 903.000 spettatori (10.6%) nel secondo episodio Rai Uno: Estate In Diretta, 1.450.000 spettatori (17.9%)

1.450.000 spettatori (17.9%) Canale 5: Endless Love, 2.224.000 spettatori (20.7%)

2.224.000 spettatori (20.7%) Canale 5: My Home My Destiny, 1.740.000 spettatori (19.2%)

1.740.000 spettatori (19.2%) Canale 5: La Promessa, 1.524.000 spettatori (20.3%)

1.524.000 spettatori (20.3%) Canale 5: Pomeriggio 5 News, 1.137.000 spettatori (15.9%) nella prima parte e a 1.135.000 spettatori (14.5%)

Ascolti Tv Lunedì 17 Giugno: mattina

Testa a testa tra Rai Uno e Canale 5 che vede Mattino 5 News conquistare i telespettatori toccando il picco del 19% e addirittura le repliche di Forum raggiungono numeri non scontati. Fanalino di coda sempre Mattino Quattro, che nonostante sia stato prolungato continua a non convincere.