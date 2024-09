Ascolti Tv 17/09: Temptation Island Vs Rai. Chi ha vinto (di tanto)

Ancora una volta Rai e Mediaset si sono sfidate a suon di ascolti. Ieri sera, martedì 17 settembre, sono andate in onda le seconde puntate di diversi programmi. Rai1 ha proposto l’adattamento televisivo del libro di Stefania Fauci, I Leoni Di Sicilia, interpretato da Miriam Leone e Michele Riondino. L’inizio è stato un po’ tiepido. La seconda puntata si è aggiudicata il 14.1% di share con 2.502.000 spettatori conquistati. Rai2 ha invece trasmesso la seconda edizione del game show The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno, condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Nonostante la loro simpatia, il gioco ha registrato un calo negli ascolti scendendo al 4.4% e 733.000 spettatori intrattenuti.

A trionfare (e di molto anche) è stato difatti Canale 5 con Temptation Island. Dopo il successo dell’edizione andata in onda quest’estate, quella trasmessa nelle ultime due settimane non è da meno in quanto ad ascolti. Il reality dove le coppie affrontano un viaggio nei propri sentimenti continua difatti a catturare l’attenzione dei telespettatori, confermandosi uno tra i più seguiti. La puntata di ieri ha incollato allo schermo 3.124.000 spettatori con il 21.5% di share. Sebbene si sia registrato un calo rispetto all’episodio precedente, comunque il programma si è portato a casa la vittoria.

Di meno conto i dati ottenuti dalle altre reti. Su Italia1 I Mercenari 3 ha raggiunto 946.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Gli Ultimi Saranno Ultimi ha ottenuto 705.000 spettatori e il 3.7%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca ha totalizzato un ascolto medio di 692.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 la replica della prima puntata della nuova edizione di X Factor ha raggiunto 590.000 spettatori con il 3.6% di share. Probabile che in molti l’avessero già seguita in diretta su Sky. Sul Nove La maschera di Zorro ha radunato invece 339.000 spettatori (2.1%).

Ascolti martedì 17 settembre: preserale e access prime time

Nell’access prime time continua la cavalcata di Stefano De Martino con Affari Tuoi. Nonostante il cambio conduzione il game show si conferma amatissimo dal pubblico. Con la sua simpatia e spontaneità il nuovo presentatore è difatti riuscito a conquistare i telespettatori, battendo negli ascolti addirittura Amadeus. La puntata andata in onda ieri sera ha totalizzato 4.834.000 spettatori raggiunti ed il 23.1% di share. La Rai ha quindi vinto contro Mediaset. Su Canale 5 Paperissima Sprint con le sue ‘papere’ ha difatti ottenuto 2.828.000 spettatori, pari al 13.5%.

Continua ad appassionare Un Posto Al Sole su Rai3, che si è aggiudicato 1.542.000 spettatori (7.3%). Alle storie di Un Posto Al Sole c’è però chi ha preferito le indagini di N.C.I.S. – Unità Anticrimine che hanno intrigato 1.440.000 spettatori, portandosi a casa il 6.9% di share.

Anche il preserale, sebbene di poco, se l’è aggiudicato la Rai, che si è rifatta un po’ della sconfitta ottenuta nel prime time. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha difatti ottenuto un ascolto medio di 2.210.000 spettatori pari al 17.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.281.000 spettatori pari al 20.6%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.887.000 spettatori (16.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.020.000 spettatori (20.2%). La sfida tra game show è stata quindi vinta ancora una volta dalla Rai.

Ascolti martedì 17 settembre: pomeriggio

Terminiamo la nostra analisi con i dati del pomeriggio dove le soap opera si confermano ancora una volta molto seguite. Inarrestabile il successo di Beautiful che, dopo anni, ancora raggiunge 2.086.000 spettatori (16.6% di share). Bene anche Endless Love che ha siglato 1.906.000 spettatori pari al 16%, My Home My Destiny con 1.649.000 spettatori pari al 16.3% e La Promessa con 1.423.000 spettatori pari al 16.3%. A seguire Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 1.312.000 spettatori pari al 15.3% nella prima parte e 1.273.000 spettatori pari al 13.6% nella seconda parte.

Sulla Rai, invece, La Volta Buona su Rai1 ha collezionato 1.397.000 spettatori con l’11.6% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.346.000 spettatori con il 13.7% nel seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore ha conquistato 1.509.000 spettatori con il 17.2%. La Vita in Diretta ha invece raggiunto 1.695.000 spettatori con il 19.9% nella presentazione e 2.032.000 spettatori con il 21.3%. Se la sono quindi giocata nel pomeriggio le due reti principali.