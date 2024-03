Ascolti tv 17/03/24: Gerry Scotti vs Fabio Fazio, c’è una sorpresa

Ieri sera c’è stata una nuova sfida tra Gerry Scotti con Lo Show Dei Record su Canale 5 e Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa su Nove. Scopriamo insieme chi ha vinto tra i due programmi e tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Al primo posto del podio non si piazza nessuno dei due. Con grande sorpresa di molti vince Rai 1 con Purché Finisca Bene Una Scomoda Eredità con 18.7% di share. Al secondo posto Gerry Scotti con Lo Show Dei Record che ha totalizzato il 14.9% di share. Solo la medaglia di bronzo per Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa che ha ottenuto il 10.3% di share nella prima parte e 1.4% di share nella seconda.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di domenica 17 marzo 2014:

Rai 1: Purchè Finisca Bene Una Scomoda Eredità in replica ha conquistato 3.206.000 spettatori (18.7% di share)

Rai 2: 9-1-1 ha totalizzato 737.000 spettatori (3.6% di share) e 9-1-1 Lone Star ha ottenuto 803.000 spettatori (4.3% di share)

Rai 3: Indovina Chi Viene A Cena ha raccolto 1.034.000 spettatori (5.5% di share e anteprima a 715.000 e il 3.5%)

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 595.000 spettatori (4.3% di share)

Canale 5: Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio di 2.079.000 spettatori (14.9% di share)

Italia 1: Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio ha collezionato 835.000 spettatori (4.8% di share)

La 7: Atlantide Presenta – Sacrificate Cassino ha interessato 289.000 spettatori (1.7% di share)

Tv8: L’Uomo sul Treno – The Commuter ha registrato 351.000 spettatori (2% di share)

Nove: Che Tempo Che Fa ha incollato alla tv 2.063.000 spettatori (10.3% di share nella prima parte) e 1.301.000 spettatori (1.4% di share nella seconda parte)

Gerry Scotti si conferma comunque molto seguito per la simpatia del conduttore e la varietà del programma che presenta ospiti da tutto il mondo che si cimentano nelle imprese più bizzarre e, talvolta, anche pericolose.

Ascolti tv domenica 17 marzo: preserale e access prime time

Rai 1: Affari Tuoi fa sintonizzare 5.428.000 spettatori (26.8% di share)

Rai 3: Chesarà… arriva a 704.000 spettatori (3.6% di share)

Rete 4: Stasera Italia ha convinto 568.000 spettatori (2.9% di share) nella prima parte e 594.000 spettatori (2.9% di share) nella seconda parte

Canale 5: Paperissima Sprint raccoglie 2.664.000 spettatori (13.2% di share)

Italia 1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.182.000 spettatori (5.9% di share)

La7: In Altre Parole Domenica convince 754.000 spettatori (3.7% di share)

Tv8: 4 Ristoranti raggiunge 780.000 spettatori (3.9% di share)

Crolla la puntata di Terra Amara nonostante l’ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin di due dei suoi attori. Una garanzia, invece, L’Eredità su Rai 1 che batte Avanti Un Altro di Paolo Bonolis su Canale 5.

Rai 1: L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 2.974.000 spettatori (20.5% di share) mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 4.347.000 spettatori (25.8% di share)

Rai 2: dopo TG Sport Sera ha interessato 386.000 spettatoti (3.3% di share)

Rai 2: Novantesimo Minuto ha appassionato 756.000 spettatori (5.6% di share) nella prima parte e 668.000 spettatori (4.1% di share) nella seconda parte dal nome ‘Tempi Supplementari’

Rai 2: Squadra Speciale Cobra 11 segna 511.000 spettatori (2.7% di share)

Rai 3: l’informazione dei TGR segna 2.251.000 spettatori (2.8%.di share)

Rete 4: Terra Amara ha appassionato 354.000 spettatori (1.9% di share)

Canale 5: Avanti il Primo! Story ha raccolto 2.099.000 spettatori (15.5% di share) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 3.036.000 spettatori (18.5%)

Italia 1: Studio Aperto Mag ha incollato davanti alla tv 484.000 spettatori (3.2% di share)

Italia 1: C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 686.000 spettatori (3.7% di share)

La7: Paura d’Amare registra 272.000 spettatori (2% di share)

Tv8: 4 Hotel raduna 310.000 spettatori (1.9% di share)

Nove: Little Big Italy sigla 275.000 spettatori (2.1% di share)

Nove: Che Tempo Che Farà raccoglie 443.000 spettatori (2.5% di share)

Ascolti tv domenica 17 marzo: il pomeriggio

Rai 1: Domenica In ha intrattenuto 2.057.000 spettatori (15.7% di share) nella presentazione, 2.214.000 spettatori (18.1% di share) nella prima parte e 1.929.000 spettatori (17.9% di share) nella seconda parte e 1.662.000 spettatori (16.2% di share) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara

Rai 1: Da Noi… A Ruota Libera ha totalizzato 1.716.000 spettatori (14.9% di share)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi Verso il Serale ha intrattenuto 2.731.000 spettatori (21.9% di share)

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.447.000 spettatori (22.6% di share)

Canale 5: Verissimo ha convinto 2.306.000 spettatori (22.2% di share) nella prima parte e 1.977.000 spettatori (16.6% di share) nella seconda parte

Sfida serratissima quella tra Rai 1 e Canale 5 nel pomeriggio. A spuntarla è stato Canale 5 che ha conquistato il pubblico appassionandolo con le storie ed il talento dei ragazzi della scuola di Amici di Maria De Filippi e con gli ospiti nello studio di Verissimo.

Ascolti tv domenica 17 marzo: il mattino

Rai1 Uno: Mattina in Famiglia ha convinto 336.000 spettatori (16.5% di share) nella presentazione, 655.000 spettatori (17.7% di share) nella prima parte e 1.491.000 spettatori (24.6% di share) nella seconda parte. Tra prima e seconda parte il TG1 delle 8 ha interessato 1.211.000 spettatori (23.9% di share)

Rai2: Radio2 Happy Family Rewind ha tenuto compagnia a 199.000 spettatori (3.2% di share)

Rai 2: Citofonare Rai 2 ha segnato 291.000 spettatori (4.1% di share), nella prima parte di 19 minuti, e 498.000 spettatori (5% di share) nella seconda parte

Rai 3: Agorà Weekend ha raccolto 145.000 spettatori (2.5% di share)

Rai 3: Mi Manda RaiTre ha interessato 298.000 spettatori (4.8% di share)

Canale 5: la Santa Messa realizza un ascolto di 1.129.000 telespettatori (18.1% di share)

Italia 1: Will & Grace colleziona 133.000 spettatori (2.2% di share) nel primo episodio, 181.000 spettatori (2.9% di share) nel secondo episodio, e 235.000 spettatori (3.8% di share) nel terzo episodio

Protagonista indiscussa della mattinata di domenica 17 marzo è stata quindi Rai 1 che ha scalzato tutte le altre emittenti. Unica a darle filo da torcere è stata Canale 5 con la trasmissione de La Santa Messa che, essendo domenica, è stata ascoltata da numerosi fedeli.