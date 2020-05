Ascolti tv 16 maggio 2020: Eurovision e Ciao Darwin, i dati

Ascolti tv sabato 16 maggio 2020, chi ha vinto la sfida della prima serata: gli insoliti Eurovision contro Ciao Darwin

Gli ascolti tv di sabato 16 maggio 2020 hanno premiato, anche questa settimana, le repliche di Ciao Darwin – Terre desolate. Il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ieri sera ha visto sfidarsi gli Umani contro i Mutanti, è stato seguito da ben 4.404.000 di spettatori pari al 21.3% di share. Su Rai 1 è andato in onda ieri sera una versione insolita degli Eurovision Song Contest, un’edizione pensata e ridimensionata a causa del Coronavirus. Non c’è stato un vincitore, ma l’esibizione suggestiva e allo stesso tempo surreale di Diodato in un’Arena di Verona completamente vuota ha emozionato e commosso tutti gli italiani, e non solo. Ma veniamo agli ascolti tv di ieri. La presentazione di Europe Shine a Light su Rai 1 è stata seguita da 4.238.000 di spettatori con uno share del 16%. La prima serata di Rai 1 invece con Europe Shine a Light – Accendiamo la Musica ha raccolto davanti alla televisione 2.763.000 di spettatori, pari all’11% di share.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 16 maggio 2020, tutti i dati

Vediamo adesso tutti i dati della prima serata di ieri, sabato 16 maggio 2020. Gli ascolti tv vi aspettano qui di seguito:

Rai 2 – Petrolio Antivirus: 905.000 spettatori e il 3.7% di share;

Rai 3 – Liberi tutti: 923.000 di spettatori e il 3.7% di share;

Rete 4 – Stasera Italia Speciale: 882.000 di spettatori e il 3.6% di share;

Italia 1 – Rio: 1.490.000 di spettatori e il 5.9% di share;

La7 – Paura d’amare: 914.000 spettatori e il 3.8% di share;

TV8 – Octopussy – Operazione Piovra: 742.000 spettatori e il 3.1% di share;

Nove – Ultimatum alla Terra: 686.000 spettatori e il 2.8% di share.

Ascolti tv 16 maggio 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale