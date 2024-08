Ascolti TV 16/8: “Fragili” su Canale 5 batte la prima serata Rai1

Novità nelle prime serate delle pioniere Rai e Mediaset: “Fragili” su Canale 5 arresta ” A casa tuti bene” su Rai1. Una prima serata Mediaset all’insegna del riscatto!

Nella serata di ieri, venerdì 16 agosto 2024, su Rai1 A casa tutti bene ha interessato 1.385.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale5 la miniserie Fragili ha conquistato 1.259.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 La donna in mare intrattiene 686.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1 Viaggio al centro della Terra incolla davanti al video 952.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Restiamo amici segna 518.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 Attacco al potere totalizza un a.m. di 641.000 spettatori (5.8%). Su La7 Misure straordinarie raggiunge 273.000 spettatori e il 2.3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – E allora zumba! ottiene 289.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Potevo rimanere offeso! raduna 383.000 spettatori (3.4%)

Ascolti preserale e access prime time

Vince di nuovo Techetechetè su Rai 1 a discapito del format usatissimo Canal5..Lo stesso accade con Reazione a Catena, vincitore assoluto di questa estate nonostante le critiche fatte nei confronti del conduttore Pino Insegno!

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.579.000 spettatori (19.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.887.000 spettatori pari al 14%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.082.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 682.000 spettatori (5.1%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 600.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 662.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 851.000 spettatori e il 6.3% nella seconda parte. Su La7 Uozzap! Classic ha interessato 452.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 502.000 spettatori pari al 3.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 503.000 spettatori (3.8%).

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.901.000 spettatori pari al 20.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.773.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.291.000 spettatori (14.4%), mentre The Wall ha convinto 1.839.000 spettatori (16.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (392.000 – 4.4%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 310.000 spettatori con il 2.9% e S.W.A.T. conquista 394.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 376.000 spettatori (3.8%) e FBI: Most Wanted raccoglie 484.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.926.000 spettatori (15.9%). A seguire Blob segna 711.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Terra Amara interessa 476.000 spettatori (3.7%).

Ascolti del pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (1.869.000 – 17.4%), Pietro Mennea – La Freccia del Sud colleziona 1.032.000 spettatori con l’11.2%, mentre Estate in Diretta Start conquista 862.000 spettatori con l’11.4%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.150.000 – 14.7%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.386.000 spettatori con il 16.9%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.742.000 spettatori pari al 16%, The Family raduna 1.670.000 spettatori pari al 16.8% e La Promessa segna 1.487.000 spettatori pari al 18.5%. A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.165.000 spettatori pari al 14.7% nella prima parte e 1.025.000 spettatori pari al 12.5% nella seconda parte (I Saluti a 1.019.000 e il 12.1%).