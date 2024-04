Ascolti tv 16/4/2024: Tutti pazzi per la Champions, top e flop

Nella serata di martedì 16 aprile il primo posto sul podio se l’è aggiudicato la partita di Champions League tra Barcellona e Paris Saint Germain. Canale 5 ha difatti chiuso con il 20.7% di share, battendo così gli altri canali. Il calcio, ancora una volta, ha messo d’accordo tutti. Medaglia d’argento per Rai 1 con The Miracle Club (13.7% di share) e soltanto di bronzo per Rai 2 con Francesca Fagnani e le sue interviste cult di Belve (9.3% di share).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 11 aprile 2024:

Rai 1: The Miracle Club ha conquistato 2.668.000 spettatori (13.7% di share)

Rai 2: Belve ha radunato 1.703.000 spettatori pari (9.3% di share)

Rai 3: Petrolio ha segnato 331.000 spettatori (1.6% di share)

Rete 4: E’ Sempre Cartabianca ha totalizzato 840.000 spettatori (5.8% di share)

Canale 5: Champions League Barcellona – Paris Saint Germain ha conquistato 4.364.000 spettatori (20.7% di share)

Italia 1: Le Iene ha ottenuto 1.320.000 spettatori (9.4% di share)

La 7: DiMartedì ha segnato 1.349.000 spettatori (7.7% di share)

Tv8: 4 Ristoranti ha divertito 394.000 spettatori (1.9% di share)

Nove: L’Immortale ha siglato 329.000 spettatori (1.9% di share)

Ascolti tv martedì 16 aprile: preserale e access prime time

Rai 1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.239.000 spettatori (26% di share) mentre L’Eredità ha coinvolto 4.395.000 spettatori (28.1% di share)

Rai 2: NCIS ha raccolto 461.000 spettatori (3.2% di share)

Rai 2: SWAT ha interessato 668.000 spettatori (3.7% di share)

Rai 3: Blob è stato seguito da 889.000 spettatori (4.7% di share)

Rai 3: Faccende Complicate ha interessato 835.000 spettatori (4.2% di share)

Rete 4: Terra Amara ha appassionato 677.000 spettatori (3.7% di share)

Canale 5: Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.879.000 spettatori (16.4% di share) mentre Avanti un Altro! ha convinto 2.983.000 spettatori (20.1% di share)

Italia 1: Studio Aperto Mag ha siglato 316.000 spettatori (2.4% di share)

Italia 1: C.S.I. – Scena del Crimine ha raccolto 464.000 spettatori (2.7% di share)

La7: Padre Brown ha radunato 182.000 spettatori (1.3% di share)

Tv8: Celebrity Chef ha conquistato 337.000 spettatori (2.1% di share)

Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? è stato scelto da 387.000 spettatori (2.4% di share)

Ancora una volta L’Eredità si conferma il game show più visto del preserale. Rai 1 con Marco Liorni batte quindi Canale 5 con Avanti Un Altro di Paolo Bonolis con il 28.1% di share contro il 20.1%.

Rai 1: Affari Tuoi ha conquistato 5.827.000 spettatori (25.9% di share)

Rai 2: TG2 Post ha interessato 639.000 spettatori (2.8% di share)

Rai 3: Il Cavallo e la Torre è stato visto da 1.160.000 spettatori (5.6% di share)

Rai 3: Un Posto Al Sole ha appassionato 1.519.000 spettatori (6.8% di share)

Rete 4: Prima di Domani ha radunato 845.000 spettatori (3.9% di share)

Canale 5: Striscina la Notizina ha raccolto 3.410.000 spettatori (16.5% di share)

Italia 1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 1.352.000 spettatori (6.3% di share)

La7: Otto e Mezzo ha interessato 1.819.000 spettatori (8.3% di share)

Tv8: 100% Italia ha ottenuto 478.000 spettatori (2.2% di share)

Nove: Don’t Forget The Lyrics ha intrattenuto 578.000 spettatoti (2.6% di share)

Ancora una volta il game show Affari tuoi si conferma la trasmissione più seguita dell’access prime time, battendo l’informazione di Striscina La Notizina su Canale 5 ed il Tg2 Post di Rai 2.

Ascolti tv martedì 16 aprile: il pomeriggio

Rai 1: La Volta Buona ha collezionato 1.542.000 spettatori (13.2% di share) nella prima parte e 1.613.000 spettatori (16.7% di share) nella seconda parte

Rai 1: Il Paradiso delle Signore ha registrato 1.819.000 spettatori (20.9% di share)

Rai 1: La Vita in Diretta ha realizzato un ascolto di 1.682.000 spettatori (19.8% di share) nella presentazione e di 2.111.000 spettatori (22.4%)

Rai 2: Bella ma’ ha totalizzato 530.000 spettatori (6.1% di share)

Radio2: Happy Family è stato seguito da 271.000 spettatori (3.2% di share)

Canale 5: Beautiful ha raggiunto 2.663.000 spettatori (21.5% di share)

Canale 5: Endless Love ha incollato davanti al video 2.241.000 spettatori (19.3% di share)

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.415.000 spettatori (24.3% di share)

Canale 5: Amici ha fatto sintonizzare 1.527.000 spettatori (17.6% di share)

Canale 5: La Promessa ha segnato 1.504.000 spettatori (18.1% di share)

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.293.000 spettatori (15.2% di share) nella prima parte e a 1.250.000 spettatori (13.5% di share) nella seconda parte

Italia 1: I Simpson ha raccolto 443.000 spettatori (3.7% di share) nel primo episodio, 493.000 spettatori (4.4% di share) nel secondo episodio e 416.000 spettatori (3.9% di share) nel terzo episodio.

Le trasmissioni condotte da Maria De Filippi come Uomini e Donne ed Amici si confermano una garanzia. Bene anche le serie come Il Paradiso delle Signore, Beautiful, Endless Love e La Promessa.

Ascolti tv martedì 16 aprile: il mattino

Rai 1: Unomattina ha intrattenuto 794.000 spettatori (18% di share) e nella prima parte di Storie Italiane ha raggiunto 801.000 spettatori (19.3% di share)

Rai 1: Storie Italiane seconda parte ha ottenuto 836.000 spettatori (16.6% di share)

Rai 1: È Sempre Mezzogiorno è arrivato a 1.663.000 spettatori (17.2% di share)

Rai 2: Viva Rai2! ha dato il buongiorno a 1.019.000 spettatori (19.3% di share)

Rai 2: Radio2 Social Club è stato visto da 316.000 spettatori (7.2% di share)

Rai 2: I Fatti Vostri ha radunato 591.000 spettatori (10.4% di share) nella prima parte e 979.000 spettatori (10.6% di share) nella seconda parte

Rai 3: Agorà ha intrattenuto 239.000 spettatori (5% di share)

Rai 3: Buongiorno Italia ha accolto 510.000 spettatori (12% di share)

Rai 3: Elisir ha ottenuto 361.000 spettatori (6.9% di share)

Rete 4: Tempesta d’Amore è stato seguito da 252.000 spettatori (6 di share)

Rete 4: Mattino 4 ha totalizzato 247.000 spettatori (5% di share)

Rete 4: Brave And Beautiful ha conquistato 139.000 spettatori (2.7% di share)

Rete 4: La Signora in Giallo ha radunato 560.000 spettatori (4.9% di share)

Canale 5: Mattino Cinque News ha avuto 829.000 spettatori (18.7% di share) nella prima parte e 726.000 spettatori (17.4% di share) nella seconda parte

Canale 5: Forum ha raggiunto 1.312.000 spettatori (18.5% di share)

Italia 1: Kiss Me Licia ha ottenuto un ascolto di 105.000 spettatori (2.1% di share)

Italia 1: Chicago Fire ha siglato 149.000 spettatori (3.2% di share) nel primo episodio, 215.000 spettatori (5.2% di share) nel secondo episodio e 222.000 spettatori (5.1% di share) nel terzo

Italia 1: Chicago PD è arrivato a 309.000 spettatori (4.8% di share)

La7: L’Aria che Tira ha interessato 241.000 spettatori (4.6% di share) nella prima parte e 413.000 spettatori (4.2% di share) nella seconda parte

Se la giocano quindi Rai 1 e Canale 5.