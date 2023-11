Ascolti tv 16/11/23, tutti i dati: Montalbano e GF, Signorini rimonta

By

La prima serata di giovedì 16 novembre 2023 vede come vincitore in termini di ascolti assoluti la replica de Il Commissario Montalbano (Rai Uno), che raccoglie 3.006.000 spettatori e registra il 15.5% di share. Più share per il Grande Fratello 8 (Canale Cinque), che registra il 19.2% ma segna meno spettatori (poco più di 2,7 milioni). Bene Rai Due, con l’incontro Sinner-Rune che vede oltre 2,5 milioni di spettatori e uno share del 13.4%. Sotto il milione di spettatori tutti gli altri programmi della prima serata.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 16 novembre 2023:

Rai Uno: Il Commissario Montalbano ha intrattenuto 3.006.000 spettatori (15.5% di share);

Canale 5: Grande Fratello 8 ha tenuto compagnia a 2.723.000 spettatori (19.2%);

Rai Due: ATP Finals: Sinner-Rune ha ottenuto una media di 2.581.000 spettatori (13.4%);

Italia 1: Le Iene presentano: Inside ha appassionato 867.000 spettatori (5.4%);

Rai Tre: Amore Criminale ha ottenuto una media di 918.000 spettatori (4.6%);

Rete 4: Dritto e Rovescio ha tenuto compagnia a 814.000 spettatori (5.2%);

La 7: Piazzapulita ha interessato 707.000 spettatori (4.7%);

Tv8: Cucine da Incubo è stato visto da 196.000 spettatori (1.1%);

Nove: Only Fun – Comico Show ha intrattenuto 365.000 spettatori (1.9%);

Sky Uno: X Factor 17 ha raccolto 433.000 spettatori (2.4%).

Ascolti tv giovedì 16 novembre 2023: preserale e access prime time

Reazione a Catena vince facile su Caduta Libera. Affari Tuoi tiene a distanza Striscia la Notizia.

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 4.723.000 spettatori (21.5% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.423.000 spettatori (21.2%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 3.928.000 spettatori (15%);

Rai Uno: Reazione a catena ha ottenuto una media di 3.220.000 spettatori (22.3%) nella prima parte e 4.581.000 spettatori (26.3%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha intrattenuto 1.886.000 spettatori nella prima parte (14%) e 3.143.000 spettatori nella seconda (18.9%);

Rete 4: Stasera Italia ha totalizzato una media di 834.000 spettatori (4%) nella prima parte e 805.000 spettatori (3.6%) nella seconda;

La7: Otto e mezzo ha avuto 1.697.000 spettatori (7.7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.783.000 spettatori (8.1%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.381.000 spettatori (6.5%);

Tv8: Celebrity Chef ha avuto 484.000 spettatori (2.7%);

Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 672.000 spettatori (3.1%);

Rai Due: Qualificazioni Euro2025 Under 21: San Marino-Italia ha raggiunto 481.000 utenti (2.9%).

Giovedì 16 novembre 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Balivo poco sopra il 10% nella prima parte de La Volta Buona. Bene Matano, sopra il 20% con La Vita in Diretta.

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.178.000 spettatori (10.2% di share) nella prima parte e da 1.298.000 spettatori (13.3%) nella seconda;

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto 1.725.000 spettatori (20.1%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.790.000 spettatori (20.1%) nella prima parte e 2.340.000 (21.3%) nella seconda;

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 944.000 spettatori (8.5%);

Rai Due: Bella Ma’ ha interessato 431.000 spettatori (4.9%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.591.000 telespettatori (21.4%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.747.000 spettatori (23.6%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.481.000 spettatori (25.1%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.564.000 spettatori (18.2%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.568.000 spettatori (18.5%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.343.000 spettatori nella prima parte (14.9%) e 1.370.000 (12.6%) nella seconda.

