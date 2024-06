Ascolti tv 16/06: Europei di Calcio, fine Chesarà, top e flop

Nella serata di domenica 16 giugno a trionfare è stato ancora una volta lo sport. Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è stata difatti la partita degli Europei di calcio Serbia-Inghilterra andata in onda su Rai 1, che ha totalizzato il 28.7% di share. Segreti di Famiglia su Canale 5 ha invece raggiunto il 13.3% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 11 aprile 2024:

Rai 1: Serbia-Inghilterra ha conquistato 4.865.000 spettatori (28.7% di share)

Rai 2: Il Velo Nuziale è stato la scelta di 818.000 spettatori (4.8% di share)

Rai 3: Report ha segnato 1.285.000 spettatori (7.5% di share)

Rete 4: Zona Bianca ha totalizzato un a.m. di 673.000 spettatori (5.4% di share)

Canale 5: Segreti di Famiglia ha conquistato 1.984.000 spettatori (13.3% di share)

Italia 1: Così E’ La Vita ha incollato davanti al video 782.000 spettatori (5% di share)

La 7: La Torre Di Babele – Cosa Resta Di Berliguer ha raggiunto 585 .000 spettatori (3.4% di share)

Tv8: Italia’s Got Talent 7 – Best Of ha ottenuto 303.000 spettatori (2% di share)

Nove: Che Tempo Che Fa – Best Of ha radunato 265.000 spettatori (1.6% di share)

Ascolti tv domenica 16 giugno: preserale e access prime time

Rai 1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha siglato 2.121.000 spettatori (20.3% di share) mentre Reazione a Catena ha fatto sintonizzare 2.833.000 spettatori (23.1% di share)

Rai 2: The Blacklist ha ottenuto 299.000 spettatori (2.6% di share) nel primo episodio e 391.000 spettatori (2.9% di share) nel secondo episodio

Rete 4: Terra Amara ha appassionato 414.000 spettatori (3% di share)

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.454.000 spettatori (14.7% di share) mentre Caduta Libera ha intrattenuto 1.963.000 spettatori (16.5% di share)

Italia 1: Studio Aperto Mag ha conquistato 487.000 spettatori (4.5% di share)

Italia 1: CSI – Scena Del Crimine ha siglato 423.000 spettatori (3.2% di share)

Tv8: 4 Hotel ha ottenuto 248.000 spettatori (2% di share)

Nove: Little Big Italy è stato scelto da 220.000 spettatori (2% di share)

Il game show più seguito del preserale è stato Reazione A Catena con il 23.1% di share, che ha battuto Gerry Scotti con Caduta Libera in replica (16.5% di share).

Rai 3: Chesarà è stato visto da 908.000 spettatori (6.1% di share)

Rete 4: Stasera Italia ha radunato 751.000 spettatori (4.9% di share) nella prima parte e 752.000 spettatori (4.9% di share) nella seconda parte

Canale 5: Paperissima Sprint ha raccolto 2.210.000 spettatori (13.5% di share)

Italia 1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 1.021.000 spettatori (6.3% di share)

La7: In Onda ha interessato 985.000 spettatori (6.1% di share)

Tv8: 4 Ristoranti ha ottenuto 536.000 spettatori (3.4% di share)

Chesarà con Serena Bortone chiude al 6.1% di share la stagione. Molto seguite le divertenti papere di Paperissima Sprint su Canale 5 (13.5% di share).

Ascolti tv domenica 16 giugno: il pomeriggio

Rai 1: Domenica In Il Meglio è stato seguito da 1.519.000 spettatori (13.8% di share)

Rai 2: Dalla Strada Al Palco ha radunato 1.423.000 spettatori (15.9% di share)

Rai 2: Dribbling Europei è stato seguito da 748.000 spettatori (5.9% di share)

Rai 3: In Mezz’Ora ha ottenuto 1.026.000 spettatori (9.1% di share) nella prima parte e 614.000 spettatori (6.1% di share) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’

Rai 3: Rebus ha coinvolto 494.000 spettatori (5.6% di share)

Rai 3: Kilimangiaro ha ottenuto 459.000 spettatori (5.5% di share)

Canale 5: Beautiful ha raggiunto 2.024.000 spettatori (16.9% di share)

Canale 5: Endless Love è stato visto da 2.066.000 spettatori (19.7% di share)

Canale 5: L’Arca di Noè ha raccolto 2.158.000 spettatori (17.1% di share)

Canale 5: Verissimo – Le Storie ha interessato 1.489.000 spettatori (16.9% di share) nella prima parte e 1.467.000 spettatori (16.4% di share) nella seconda parte

Italia 1: Scuola Di Polizia – Tutto Da Rifare ha conquistato 459.000 spettatori (4.3% di share)

Italia 1: Superman & Loisha registrato 209.000 spettatori (2.3% di share, nel primo episodio e 167.000 spettatori (2% di share) nel secondo

La 7: Superbike ha ottenuto 576.000 spettatori (4.8% di share)

In calo ma comunque abbastanza seguiti Domenica In e Verissimo anche se in replica. Anche Dalla Strada Al Palco, per quanto già visto, ottiene un buon risultato. A Vincere è Canale 5 con Endless Love (19.7% di share) e L’Arca di Noè (17.1% di share).

Ascolti tv domenica 16 giugno: il mattino

Rai 1: Uno Mattina Weekly ha registrato 923.000 spettatori (19.1% di share)

Rai 1: Check Up è stato visto da 954.000 spettatori (17.4% di share)

Rai 1: A Sua Immagine ha ottenuto 1.100.000 spettatori (17.4% di share)

Rai 1: Santa Messa è arrivato a 1.091.000 spettatori (18.4% di share) e l’Angelus 1.629.000 spettatori (21.2% di share)

Rai 1: Linea Verde ha registrato 2.696.000 spettatori (24.6% di share)

Rai 2: Performer Italian Cup ha tenuto compagnia a 239.000 spettatori (4.7% di share)

Rai 2: La Nave dei Sogni ha ottenuto 365.000 spettatori (4.6% di share)

Rai 3: Fantasmi A Roma ha ottenuto 182.000 spettatori (3.4% di share)

Rai 3: Timeline ha registrato 163.000 spettatori (2.9% di share)

Rai 3: O Anche No Estate ha raggiunto 154.000 spettatori (2.5% di share)

Rete 4: Mr Wrong Lezioni d’Amore è stato visto da 162.000 spettatori (3.2% di share)

Canale 5: I Viaggi Del Cuore è stato visto da 537.000 spettatori (10.7% di share)

Canale 5: Le Storie di Melaverde ha interessato 623.000 spettatori (10.8% di share) e 979.000 spettatori (15.6% di share) mentre Melaverde ha raccolto 1.668.000 spettatori (18.6% di share)

Canale 5: La Santa Messa è stata seguita da 816.000 spettatori (14.5% di share)

Italia 1: Young Sheldon è stato visto da 130.000 spettatori (2.5% di share) nel primo episodio e 119.000 spettatori (2.1% di share) nel secondo episodio

Italia 1: Due Uomini E Mezzo ha ottenuto 193.000 spettatori (3.4% di share) nel primo episodio, 211.000 spettatori (3.7% di share) nel secondo episodio e 213.000 spettatori (3.5% di share) nel terzo episodio

Essendo domenica, particolarmente seguita è stata la Santa Messa sia su Rai 1 che su Canale 5, interessata a molti fedeli. Molto bene anche Linea Verde su Rai 1.