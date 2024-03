Ascolti tv 16/03/24: L’Eredità vs C’è posta per te. I dati, top e flop

Degna conclusione di stagione per C’è posta per te (Canale 5): Maria De Filippi si riconferma regina assoluta della prima serata di sabato 16 marzo aggiudicandosi l’attenzione di 4.170.000 spettatori e il 28.7% di share. Lo speciale de L’Eredità dedicato a Sanremo invece non decolla e si assesta a 2.472.000 utenti (16.2% di share). Per concludere, sul terzo gradino del podio si trova In altre parole: il programma di informazione condotto da Massimo Gramellini su La7 si avvicina al milione di utenti e si porta a casa il 5.4% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 16 marzo 2024:

Rai Uno: L’Eredità – Speciale Sanremo ha raccolto 2.472.000 spettatori (16.2% di share);

Canale 5: C’è Posta per Te ha totalizzato 4.170.000 spettatori (28.7%);

Rai Due: Le indagini di sister Boniface ha intrattenuto 448.000 spettatori (2.5%);

Rai Tre: Il Provinciale ha raccolto 391.000 spettatori (2.3%);

Italia 1: Clifford – Il grande cane rosso ha fatto compagnia a 808.000 spettatori (4.6%);

Rete 4: Banana Joe ha ottenuto 877.000 spettatori (5.1%);

La7: In altre parole ha registrato 976.000 spettatori (5.4%);

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti ha convinto 412.000 spettatori (2.2%);

Nove: Accordi & Disaccordi ha interessato 252.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv sabato 16 marzo 2024: preserale e access prime time

Rai Uno vola con L’Eredità e Affari tuoi mentre Canale 5 arranca.

Canale 5: Striscia la notizia ha tenuto compagnia a 2.916.000 spettatori (15.4% di share);

Rai Uno: Affari Tuoi ha totalizzato 5.852.000 utenti (31%);

Rai Tre: Blob ha interessato 938.000 spettatori (5.3%);

Rai Tre: Che sarà… ha registrato 611.000 utenti (3.3%);

Italia Uno: N.C.I.S ha intrattenuto 1.113.000 utenti (5.9%);

Rai Uno: L’eredità ha incollato allo schermo 2.946.000 utenti nella prima parte (22.8%) e 4.206.000 (26.6%) nella seconda;

Canale 5: Avanti un altro! Story ha intrattenuto 1.838.000 spettatori nella prima parte (15.4%) e 2.822.000 spettatori nella seconda (18.6%);

Rete 4: Stasera Italia ha totalizzato una media di 666.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 559.000 spettatori (3%) nella seconda;

Nove: Fratelli di Crozza ha raccolto 423.000 utenti (2.3%).

Ascolti tv sabato 16 marzo 2024: il pomeriggio

Rai Uno: Linea Bianca ha collezionato 1.792.000 utenti (13.6% di share);

Rai Uno: Passaggio a Nord Ovest ha raccolto 1.167.000 utenti (10.2%);

Rai Uno: A Sua Immagine ha conquistato l’attenzione di 773.000 telespettatori (7.3%) nella prima parte e 897.000 (8.9%) nella seconda;

Rai Uno: ItaliaSì ha registrato 1.361.000 spettatori (13.8%) nella prima parte e 1.807.000 (16.7%) nella seconda;

Canale 5: Beautiful ha totalizzato 2.513.000 utenti (18.3%);

Canale 5: Endless love ha raccolto 2.181.000 spettatori (19.2%);

Canale 5: Verissimo è stato seguito da 1.877.000 telespettatori (19.3%) nella prima parte e 1.818.000 (17.5%) nella seconda.

Ascolti tv sabato 16 marzo 2024: il mattino