Ascolti Tv 16/02: Domenica In record, Tradimento non decolla. I dati

C’era da aspettarselo ma i numeri parlano chiaro: anche il giorno dopo la fine del festival, è Sanremo a farla da padrone. Lo speciale di 6 ore di Domenica In condotto da Mara Venier con (quasi) tutti i cantanti in gara ha conquistato il pomeridiano con numeri record. Proprio durante la puntata, il direttore del daytime Rai Angelo Mellone ha ringraziato il pubblico per aver fatto fare il picco di share a tutti i pomeridiani Rai in diretta con la città dei fiori. In prima serata, l’ultima puntata di Mina Settembre ha chiuso con degli ottimi ascolti, mentre la dizi turca di Canale 5 Tradimento non ingrana per niente.

Tutti i dati relativi alla prima serata di Domenica 16 Febbraio:

Su Rai1 l’ultima puntata di Mina Settembre 3 chiude con 4.547.000 spettatori (25.3%). Su Canale5 Tradimento non decolla con 1.927.000 spettatori (11.5%). Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine tiene incollati allo schermo 759.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 le inchieste de Le Iene interessano 1.297.000 spettatori (9.1%). Su Rai3, le indagini di Report sono seguite da 1.466.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 l’approfondimento di Zona Bianca ottiene 599.000 spettatori (4%). La7 propone il film Il processo di Norimberga e appassiona 298.000 spettatori (2%). Su Tv8 Blacklight si ferma a 205.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Che Tempo Che Fa è visto da 2.018.000 spettatori (10.1%) nella prima parte e 1.055.000 spettatori (8.5%) nella seconda parte parte,

Ascolti Tv 16/2: Access Prime Time

Su Rai1 l’appuntamento fisso con il dietro le quinte di Sanremo del Dietrofestival totalizza 5.408.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 le repliche di Avanti un Altro! Story intrattengono 2.631.000 spettatori (14.7%). A seguire, dopo il TG5 i video di Paperissima Sprint divertono 2.658.000 spettatori (13%).

Ascolti Tv 16/2: Il Pomeriggio

Su Rai, la Zia Mara Venier intervista tra applausi e polemiche i cantanti di Sanremo Domenica In – Speciale Sanremo in onda dalle 14 fino alle 20 fa il botto di ascolti: 5.580.000 spettatori (41.2%) nella prima parte, 5.543.000 spettatori (44%) nella seconda parte e 5.323.000 spettatori (34.4%) nella terza parte. Su Canale5, le sfide dei talenti di Amici di Maria De Filippi appassionano 2.178.000 spettatori (15.9%). A seguire Verissimo, con le sue storie e interviste, emoziona 1.472.000 spettatori (11.7%) nella prima parte, 1.549.000 spettatori (11.7%) nella seconda parte.

Ascolti Tv 16/2: La Mattina

Su Rai Uno, Unomattina in Famiglia dà il buongiorno a 1.038.000 spettatori (31.9%) nella prima parte, 2.602.000 spettatori (39.8%) nella seconda parte e 2.791.000 spettatori (37.5%) nella terza parte. A seguire, dopo la Santa Messa, Linea Verde fa compagnia a3.137.000 spettatori (24.9%). Su Canale 5, il documentario Castello di Chambord – Leonardo nella Valle della Loira interessa 642.000 spettatori (9.3%). A seguire Le Storie di Melaverde è visto da 903.000 spettatori (12%)nella prima parte e 1.028.000 spettatori (12.7%) nella seconda parte, mentre Melaverde ottiene 1.761.000 spettatori (16.5%).