Ascolti tv 16/01: Un passo dal cielo, Gf, Chissà chi è. Chi ha vinto

Il 16 gennaio 2025 è stata una serata ricca di programmi e film che hanno tenuto incollati al piccolo schermo milioni di persone. Ancora una volta mamma Rai tiene in pugno gli ascolti con Un Passo dal Cielo 8 sorpassando di gran lunga Mediaset. Eppure su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello con tanti colpi di scena e sorprese. Bene anche Italia 1 con la messa in onda di Harry Potter e la Pietra Filosofale, diventato un cult nel corso degli anni. Amadeus non riesce ad attirare un numero alto di telespettatori con Chissà chi è Speciale.

Nello specifico, su Rai 1 Un Passo dal Cielo 8 ha interessato 4.101.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale5 Grande Fratello 18 ha appassionato 1.944.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 The Rookie intrattiene 575.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Harry Potter e la Pietra Filosofale incolla davanti al video 1.197.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.020.000 spettatori e il 6.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 1.094.000 spettatori (7.4%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 826.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 Armageddon: Giudizio finale ottiene 377.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove la seconda puntata del game di Amadeus Chissà chi è Speciale raduna 427.000 spettatori (2.4%).

Ascolti 16/01: Access Prime Time e Preserale

I dati dell’Access Prime Time sono i seguenti: su Rai1 Cinque Minuti interessa 5.072.000 spettatori (24.6%), mentre Affari Tuoi raduna 6.468.000 spettatori con il 29.95% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia segna 2.954.000 spettatori con il 13.72% di share. Su Rai2 TG2 Post totalizza 460.000 spettatori (2.12%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.501.000 spettatori (7.07%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.318.000 spettatori (6.37%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.611.000 spettatori (7.46%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.084.000 spettatori (5.24%) nella prima parte e 945.000 spettatori (4.36%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.802.000 spettatori (8.47%).

Per quanto riguarda la fascia Preserale, Rai1 con il game show L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.234.000 spettatori pari al 21.95% di share, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.649.000 spettatori pari al 26.14% di share. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.606.000 spettatori con il 18.60% di share, mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.788.000 spettatori con il 22.24% di share. Su Rai2, Le Leggi del Cuore totalizza 273.000 spettatori (1.64%) nel primo episodio e 295.000 spettatori (1.51%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 384.000 spettatori (2.45%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 643.000 spettatori (3.39%). Su Rai3 le news dei TGR hanno informato 2.620.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.105.000 spettatori (5.61%) e Via dei Matti n. 0 sigla 1.004.000 spettatori (4.96%). Su Rete4 La Promessa interessa 944.000 spettatori (4.87%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 324.000 spettatori pari al 2.02%.

Ascolti 16/01: Pomeriggio

Su Rai1, La Volta Buona tiene incollati 1.579.000 spettatori con il 13.19% di share nella prima parte e 1.660.000 spettatori con il 16.89% di share nella seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.827.000 spettatori con il 19.63% di share. A seguire La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.514.000 spettatori con il 21.69% di share. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.608.000 spettatori pari al 20.15% di share e Endless Love sigla 2.803.000 spettatori pari al 22.64% di share. A seguire Uomini e Donne raduna 2.876.000 spettatori pari al 26.78% di share con un finale di 1.968.000 telespettatori e il 21.28% di share. La striscia di Amici segna 1.624.000 spettatori pari al 17.47% di share e quella del Grande Fratello 1.480.000 spettatori pari al 15.76% di share. Infine, Pomeriggio Cinque intrattiene 1.386.000 spettatori pari al 14.07% di share nella prima parte e 1.475.000 spettatori pari al 12.79% di share nella seconda parte.