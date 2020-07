Ascolti tv 15 luglio: prosegue bene Come Sorelle, il ritorno di Superquark

Conquista la prima serata di mercoledì 15 giugno la nuova serie tv turca Come Sorelle, vincendo così la sfida degli ascolti tv. Dopo il buon risultato ottenuto dalla prima puntata, la fiction continua a essere apprezzata dal pubblico di Canale 5. La serie, ambientata a Smirne, ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.278.000 di telespettatori, con uno share del 12,49%. Notiamo un piccolo calo rispetto alla puntata in onda lo scorso mercoledì, che aveva registrato uno share del 13.4%. Nonostante ciò, la fiction è riuscita comunque a conquistare una bella porzione di pubblico. Chi ha intenzione di rivedere le puntate può approfittare delle repliche, disponibili in streaming su Mediaset Play, la piattaforma di Mediaset. Nel frattempo, su Rai 1 è tornato in onda Superquark, che ha conquistato la presenza di ben 2.281.000 di telespettatori con l’11,53% di share. Su Rai 3, invece, Chi l’ha visto? ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.707.000 di telespettatori con uno share dell’8,96%, mentre su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 889.000 telespettatori con il 6,31% di share.

Ascolti tv mercoledì 15 luglio 2020: Come Sorelle conquista ancora la prima serata, i dati di Techetechetè e Paperissima Sprint

La seconda puntata di Come Sorelle ha conquistato la prima serata del 15 luglio. Sembra proprio che il pubblico si stia appassionando alle vicende della serie tv realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, tra i principali produttori della Turchia. Sono gli stessi che hanno conquistato importanti successi internazionali con Cherry Season e Bitter Sweet, fiction andate in onda su Canale 5 nelle passate stagioni. L’Access Prime Time ha visto trionfare Techetechetè. Il programma su Rai 1 ha registrato la presenza di 3.272.000 di telespettatori, con il 15,79% di share. Dall’altra parte, su Canale 5, Paperissima Sprint ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.606.000 di telespettatori con uno share del 12,67%.

Preserale ascolti tv 15 luglio 2020: Reazione a Catena vs Avanti un altro!

Nel preserale di mercoledì 15 luglio 2020, abbiamo visto in onda Reazione a Catena su Rai 1 e Avanti un altro! su Canale 5. A conquistare un ottimo risultato è stato Reazione a Catena che ne L’intesa vincente ha intrattenuto ben 2.210.000 telespettatori (19,41%) e nel corso del programma 3.476.000 di telespettatori (23,32%). Avanti un altro! nel segmento Avanti il primo! ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.424.000 di telespettatori (13,38%) e durante il gioco 2.153.000 (15,20%).