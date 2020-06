Ascolti tv lunedì 15 giugno 2020: Il giovane Montalbano batte Ciao Darwin

Brutto colpo per Ciao Darwin di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Per la prima volta da quando sono iniziate le repliche della settima e ottava edizione il programma ha perso la sfida degli ascolti tv. A causa della Coppa Italia la puntata inizialmente prevista sabato 13 giugno è stata spostata a lunedì 15 giugno e questo ha danneggiato – e di parecchio! – gli ascolti tv dello show. La sfida Carne contro Spirito – replica del 2016 che ha visto protagoniste Tina Cipollari e Safiria Leccese – è stata seguita solo da 2.534.000 con il 14.23% di share. Numeri poco esaltanti se pensiamo che ogni sabato lo stesso format appassiona più di quattro milioni di telespettatori con punte di cinque: il lunedì non è il giorno migliore per uno spettacolo del genere?

Il giovane Montalbano è inarrestabile su Rai Uno

La sfida degli ascolti tv di lunedì 15 giugno 2020 è stata vinta da Il giovane Montalbano. Le repliche con protagonista Michele Riondino sono state apprezzate da ben 5.244.000 telespettatori con il 23.44%. Non è una novità: da quando la Rai ha deciso di riproporre questa fiction ogni lunedì sera porta a casa ottimi risultati. E chissà che l’azienda non decida di rivedere il futuro della serie visto che dopo due stagioni non si è più parlato di una terza… Sarah Felberbaum, che indossa i panni di Livia la fidanzata del Commissario Montalbano, si è detta pronta a tornare sul set.

Brusco calo per la soap turca Daydreamer con Can Yaman

Per quanto riguarda gli ascolti tv del pomeriggio è impossibile non notare il crollo di Daydreamer, la nuova soap turca con Can Yaman in onda nello slot generalmente occupato da Uomini e Donne. Se la prima puntata aveva ottenuto più del 20%, quella in onda lunedì 15 giugno 2020 non è andata oltre il 17%. Un calo considerevole e del tutto inaspettato visto la grande popolarità di cui gode l’attore protagonista. Forse la trama è troppo debole per il pubblico italiano?