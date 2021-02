Ascolti tv 15 febbraio 2021: GF Vip in risalita, Lino Guanciale vince

Continua il successo de Il Commissario Ricciardi trasmesso su Rai 1. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, lunedì 15 febbraio, a seguire la fiction di successo di Lino Guanciale sono stati 5.636.000 telespettatori, pari al 23,2% di share. La quarantesima puntata del Grande Fratello Vip, invece, è stata vista da 3.483.000 telespettatori, conquistando il 20% di share. GF Vip Night, invece, è volato al 30,1% di share e 1.629.000 spettatori. Il reality di Alfonso Signorini (che ha dato una comunicazione importante in diretta) è cresciuto rispetto alla puntata in onda venerdì scorso (17,70% di share e 3.264.000 spettatori), ma non ha superato il record stagionale segnato lunedì 8 febbraio (21,2% di share e 3.692.000 telespettatori).

Su Rai2 il triplo episodio di NCIS ha interessato 997.000 spettatori pari al 4.2% di share, su Italia 1 Transporter 3 è stato visto da 1.453.000 spettatori, pari al 6% di share. Presa Diretta su Rai 3 ha ottenuto 1.250.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato 1.090.000 spettatori e il 5.7% di share. Su La7 Fuga da Alcatraz ha registrato 708.000 spettatori (3%), Su Tv8 4 Ristoranti 456.000 telespettatori e il 2%, mentre sul Nove Rocky III 465.000 spettatori con l’1,9%.

Ascolti tv lunedì 15 febbraio, record per Lilli Gruber: Otto e Mezzo al 10%

Con l’intervista a Rocco Casalino, Otto e Mezzo ha registrato un nuovo record di ascolti. Il programma condotto da Lilli Gruber ha conquistato 2.770.000 telespettatori, pari al 10% di share. Un vero e proprio successo per La 7. Il portavoce dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conto ha lanciato un appello ad Alessandro Di Battista e tra le altre cose ha parlato anche del suo libro e della sua omosessualità.

Gli ascolti del preserale hanno visto la vittoria del game show di Amadeus su Rai 1., I Soliti Ignoti è stato visto da 4.984.000 spettatori con il 18,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia, invece, ha registrato una media di 4.385.000 spettatori, pari al 16% di share.

Ascolti tv ieri, Alberto Matano e Barbara D’Urso: Pomeriggio 5 stacca poco La Vita in Diretta

Pareggio tra Alberto Matano e Barbara d’Urso. Come si apprende dagli ascolti tv e dati auditel, la puntata di lunedì 15 febbraio de La Vita in Diretta è stata seguita da 2.304.000 telespettatori con il 15,6% di share. Pomeriggio 5, invece, ha registrato nella prima parte il 14,93% di share e 2.041.000 telespettatori, mentre nella seconda parte ha staccato il diretto competitor in termini di spettatori che sono stati 2.335.000, pari al 15,05%.