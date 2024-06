Ascolti TV 15/6: Azzurri top, Mediaset vuota, Tv8 a picco. Tutti i dati

C’era da aspettarselo! La partita di esordio della nazionale Italiana agli Europei di Calcio 2024 ha fatto il botto! Italia-Albania su Rai Uno ha sfiorato il 56%. Su Mediaset l’offerta di concorrenza è misera e supera a malapena il 10% con la somma di tutti e tre i canali principali. Un record in negativo per Tv8 e Nove che toccano a malapena l’1%. Un disastro che forse va oltre l’inizio delle partite.

Tutti i dati relativi alla prima serata di Sabato 15 Giugno:

Rai Uno: Europei di calcio Italia-Albania, 10.386.000 spettatori (55.7%)

Ascolti Tv 15 Giugno: access e prime time

Il preserale non ha un vincitore netto: Reazione a Catena supera l’altro scontro della giornata di Europei, ma di pochissimo. Pure le ennesime repliche di Caduta Libera si difendono bene. Molto bassi invece gli ascolti di Paperissima Sprint, non solo per colpa della partita: il pubblico forse è stanco di vedere sempre gli stessi video in ripetizione da anni.

Rai Uno: Reazione A Catena, 2.342.000 spettatori (19.6%)

Ascolti Tv 15 Giugno: il pomeriggio

Il pomeriggio vede il pubblico premiare la soap turca Endless Love e il meglio delle interviste di Verissimo.

Rai Uno: Linea Blu, 1.445.000 spettatori (12.4%)

Ascolti Tv 15 Giugno: la mattina

Gli italiani continuano a premiare le eccellenze del Belpaese raccontate da Linea Verde. Sia nella sua versione Illumina, che Sentieri, il programma che esplora le bellezze del territorio italiano ha un buon seguito. Un disastro invece per Adriana Volpe, che su Rai 2 non raggiunge neanche i 100 mila spettatori.