Ascolti Tv 15/3: C’è Posta Per Te chiude col botto, flop Eredità. I dati

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata della stagione di C’è Posta Per Te. I racconti di famiglia, di amori persi e ritrovati di Maria De Filippi ha chiuso l’edizione con il botto, guadagnandosi il 30% di share. E ovviamente spianandosi la strada per la prima puntata del serale di Amici, in onda sabato prossimo 22 Marzo. Niente da fare invece per l’ultimo speciale dell’Eredità: dopo il flop della serata dedicata a Sanremo, anche quella di ieri dedicata alle coppie vip non convince. La prossima settimana, in concomitanza con Amici inizia anche Ne Vedremo Delle Belle, il game varietà dedicato alle showgirl dei tempi d’oro. Forse allora ci sarà un cambio nei dati?

Tutti i dati relativi alla prima serata di ieri Sabato 15 Marzo:

Su Rai1 L’Eredità – Viva l’Amore ha divertito 2.373.000 spettatori (15.3%). Su Canale5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te ha emozionato 4.396.000 spettatori (30.6%). Su Rai2 appassiona F.B.I. con 742.000 spettatori (4%) Su Italia1 Asterix & Obelix – Il regno di mezzo ha fatto divertire 955.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ottiene 747.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Banana Joe è visto da 780.000 spettatori (4.6%). Su La7 In Altre Parole interessa 1.028.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 4 Ristoranti è la scelta di 230.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Accordi & Disaccordi totalizza 478.000 spettatori (3%).

Ascolti Tv 15/3: Access Prime Time

Su Rai 1, la versione classica de L’Eredità ha intrattenuto 3.975.000 spettatori (25.4%), a seguire dopo il TG1, Affari Tuoi domina con 5.707.000 spettatori (30.1%). Su Canale 5, bene le repliche di Avanti un Altro! Story che divertono con 2.630.000 spettatori (17.5%), e dopo il TG5 Striscia la Notizia ottiene 2.937.000 spettatori (15.5%).

Ascolti Tv 15/3: Il Pomeriggio

Il pomeriggio di Rai Uno inizia con Le Stagioni dell’Amore e fa 1.393.000 spettatori (10.3%), mentre Passaggio a Nord Ovest interessa 1.025.000 spettatori (8.8%). A Sua Immagine è seguito da 740.000 spettatori (7%) nella prima parte e 877.000 spettatori (8.5%) nella seconda parte. A seguire Sabato in Diretta fa compagnia a 1.172.000 spettatori (11.4%) nella prima parte e 1.481.000 spettatori (13.1%) nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.310.000 spettatori (17.1%) e Tradimento tiene incollati allo schermo 2.203.000 spettatori (19.7%). A seguire, le interviste di Verissimo emozionano 1.847.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 2.012.000 spettatori (18.8%) nella seconda parte.

Ascolti Tv 15/3: La Mattina

Su Rai1, Unomattina in Famiglia dà la sveglia a 1.249.000 spettatori (22.5%) nella prima parte e 1.038.000 spettatori (19.7%) nella seconda parte. A seguire Buongiorno Benessere informa 1.029.000 spettatori (18.2%). Le bellezze d’Italia appassionano sempre il pubblico del weekend. Si comincia con Linea Bianca che totalizza 1.136.000 spettatori (17.1%), poi Linea Verde Discovery 1.668.000 spettatori (19.3%) e Linea Verde Italia arriva a 2.428.000 spettatori (19.1%). Su Canale 5 X-Style intrattiene 533.000 spettatori (9.5%) mentre il documentario Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo interessa 424.000 spettatori pari al 7.9%. A seguire la replica di Forum è vista da 1.273.000 spettatori (15.2%).