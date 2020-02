Ascolti tv 14 febbraio: Rai1 boom, il GF Vip ‘resiste’

Ascolti tv 14 febbraio: Rai1 boom con Pieraccioni, Conti e Panariello. Il GF Vip 4 ‘resiste’

Boom di ascolti su Rai1 nella prima serata di San Valentino. Panariello, Conti, Pieraccioni – Lo Show ha conquistato 5.357.000 spettatori pari al 25.6% di share. Sulla rete ammiraglia Mediaset, il Grande Fratello Vip mantiene il suo bacino di pubblico con gli affezionati che risultano pari a . Su Rai2, in prima visione, è stato trasmesso l’esordio della terza stagione di The Good Doctor che ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.365.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 il film Security è stato visto da 1.158.000 spettatori pari al 5.1% di share. Poi: Rai3 Maldamore 797.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Rete4, Quarto Grado 1.132.000 spettatori con il 6.2% di share. La7, Propaganda Live 868.000 spettatori con uno share del 5%. Tv8, 4 Ristoranti 542.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove, The Rock 343.000 spettatori con l’1.6%.

A far da traino allo show dei tre toscani, su Rai1, c’è stato I Soliti Ignoti con 5.592.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha tirato la volata al GF Vip con 4.511.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 786.000 spettatori con il 6.2%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 948.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha avuto 1.278.000 spettatori con il 5.5%. La soap Un Posto al Sole ha intarttenuto 1.675.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha chiuso con 1.328.000 spettatori (5.6%), nella prima parte, e 1.194.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha raccolto 1.731.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 Guess My Age ha avuto 656.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 261.000 spettatori con l’1.1%.