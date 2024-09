Ascolti tv 14/9: TMA, D’Aquino, Affari Tuoi, Toffanin: boom e batoste

Ascolti tv prime time di sabato 14 settembre 2024 – Netta crescita su Rai1 dei Tim Music Awards che hanno conquistato nettamente la vittoria raggiungendo 2.902.000 spettatori pari al 22.2% (la sera precedente 2.250.000 utenti, 17.2%). Dunque un netto balzo in avanti rispetto al primo evento. Non bene Canale5, anche perché ha trasmesso l’ennesima replica, puntando ancora su Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7: lo show di Bonolis ha raccolto 1.467.000 spettatori e uno share del 13.1%.

Ottimo esordio su La7 della nuova stagione di In Altre Parole: 1.025.000 spettatori con il 6.7%. Il quarto programma più visto della serata è stato, su Italia1, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo che ha totalizzato 864.000 spettatori (5.5%). A seguire F.B.I., su Rai2, con all’attivo 796.000 utenti pari al 4.8% e F.B.I. International con 691.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine ha interessato 595.000 persone (4.5%). Su Tv8, 4 Ristoranti ha avuto 442.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, Raffaele Sollecito ha conquistato 247.000 spettatori con l’1.7%. Ascolti disastrosi per Rai3 che, con Di Padre in Figlio. Vita da Tifosi, ha radunato solamente 242.000 spettatori e l’1.6%; è stato, tra i primi nove canali della tv generalista, quello meno guardato.

Access Prime Time e preserale: prosegue la cavalcata di Stefano De Martino

Prosegue la cavalcata di Stefano De Martino che continua ad ottenere numeri eccellenti: su Rai1 Affari Tuoi ha convinto 4.259.000 spettatori pari al 26%. Staccatissimo, su Canale5, Paperissima Sprint che ha avuto 2.236.000 spettatori con il 13.6%.

Rai1 domina anche nella fascia preserale: Reazione a Catena ha fatto giocare 1.895.000 spettatori (17.7%) nella prima parte e ne ha avuti 2.731.000 (21.4%) nella seconda. Su Canale5, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.855.000 spettatori (18.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha interessato 2.244.000 utenti (18.4%).

Ascolti tv pomeriggio sabato 14 settembre 2024: Emma D’Aquino non bene

C’era attesa di capire come se la sarebbe cavata la novità di Rai1, Sabato in Diretta (condotto da Emma D’Aquino), chiamato a fronteggiare Verissimo. Non è andata bene all’esordio: dopo la presentazione di pochi minuti (806.000 utenti – 9.1%), il talk ha avuto 974.000 spettatori (10.9%) nella prima parte e 1.222.000 spettatori (12.9%). Decisamente meglio Silvia Toffanin con Verissimo, su Canale5: il rotocalco televisivo ha raggruppato 1.662.000 persone (18.7%) nella prima parte e 1.637.000 utenti (17.8%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.