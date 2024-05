Ascolti tv 14/5-Clandestino, Volo, Chiambretti, Merlino: batoste e tonfi

Ammiraglie di nuovo in apnea. Il Clandestino (Rai Uno) chiude con 2.8 milioni di utenti (16.1% di share). Il Volo – Tutti per Uno ha raggiunto 2.6 milioni di telespettatori (18.9%). In entrambi i casi si tratta di dati ‘limite’ che valgono giusto una sufficienza striminzita. Parte male la nuova avventura di Piero Chiambretti: Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi (Rai Tre) ha ottenuto solamente 608 mila utenti (3.7%), i numeri peggiori per quel che riguarda il prime time delle reti della tv pubblica e di Mediaset. Male anche È Sempre Cartabianca (Rete Quattro), doppiato da DiMartedì (La7).

Di seguito i dati relativi al prime time di martedì 14 maggio 2024:

Rai Uno: Il Clandestino, 2.821.000 spettatori (16.1%);

2.821.000 spettatori (16.1%); Canale Cinque: Il Volo – Tutti per Uno, 2.632.000 spettatori (18.9%);

2.632.000 spettatori (18.9%); Rai Due: Un’Estate in Provenza, 782.000 spettatori (4.2%);

782.000 spettatori (4.2%); Italia 1: Le Iene, 1.560.000 spettatori (11.2%);

1.560.000 spettatori (11.2%); Rai Tre: Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi, 608.000 spettatori (3.7%);

608.000 spettatori (3.7%); Rete Quattro: È Sempre Cartabianca, 634.000 spettatori (4.4%);

634.000 spettatori (4.4%); La 7: DiMartedì, 1.412.000 spettatori (8.6%);

1.412.000 spettatori (8.6%); TV8: Celebrity Chef, 260.000 spettatori (1.3%);

260.000 spettatori (1.3%); Nove: La Preda Perfetta, 272.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv martedì 14 maggio 2024: preserale e access prime time

La Ruota della Fortuna (Canale Cinque) inizia a mostrare segni di cedimento. Da capire se si tratta di un’oscillazione al ribasso estemporanea o se c’è in atto un’emorragia di pubblico costante.

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.182.000 utenti (22%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 5.481.000 spettatori (26.5%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.070.000 persone (14.9%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.750.000 spettatori (23.9%) nella prima parte e nella seconda da 3.702.000 spettatori (25.6%);

Canale 5: La Ruota della Fortuna ha ottenuto 1.806.000 telespettatori (17.3%) nella prima parte e ne ha avuti 2.870.000 (21.2%) nella seconda.

Ascolti tv martedì 14 maggio 2024: il pomeriggio

Pomeriggio Cinque sempre più nelle sabbie mobili: chiusura da incubo al 12.7%.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.691.000 spettatori (14.3% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore in replica ha intrattenuto 896.000 spettatori (10.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.947.000 spettatori (21.9%);

Rai Due: Giro d’Italia ha avuto 937.000 utenti (10.9%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.451.000 telespettatori (20%);

Canale 5: Endless Love ha conquistato 2.290.000 telespettatori (20.1%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.691.000 spettatori (26.9%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.661.000 utenti (19.9%);

Canale 5: L’Isola dei Famosi ha avuto 1.531.000 spettatori (18.3%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.563.000 spettatori (18.5%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.409.000 spettatori (16.9%) nella prima parte e di 1.259.000 utenti (14.5%) nella seconda; nei saluti 1.204.000 utenti (12.7%).

Ascolti tv della mattina di martedì 14 maggio