Ascolti tv 14/2: Baglioni-GF, chi ha preso una batosta. Mare fuori ok

Non bene le ammiraglie durante la prima serata di mercoledì 31 gennaio 2024. Flop per lo show di Baglioni aTuttoCuore (Rai Uno) che ha raccolto soltanto 1.66 milioni di spettatori e il 12.3% di share. Meglio il Grande Fratello (Canale 5), seppur in calo: il reality ha avuto l’attenzione di 2.14 milioni di utenti (17.3%). Bene Mare Fuori 4 (Rai Due), all’8.3%. E bene Io vi troverò (Italia Uno), all’8.1%. Solita garanzia Chi l’ha visto? (Rai Tre), all’11.1% e oltre 1.8 milioni di utenti raggiunti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 14 febbraio 2024:

Rai Uno: aTuttoCuore ha raccolto 1.661.000 telespettatori (12.3% di share);

Canale 5: Grande Fratello ha totalizzato 2.147.000 spettatori (17.3%);

Rai Due: Mare Fuori 4 ha avuto 1.322.000 spettatori (8.3%);

Italia 1: Io vi troverò ha fatto compagnia a 1.458.000 spettatori (8.1%);

Rai Tre: Chi l’ha Visto? ha intrattenuto 1.809.000 spettatori (11.1%);

Rete 4: Fuori dal Coro ha raggiunto 756.000 spettatori (5.4%);

La7: Una Giornata Particolare – L’approvazione della Regola di Francesco ha convinto 908.000 spettatori (5.3%);

TV8: Il matrimonio del mio migliore amico ha conquistato 419.000 spettatori (2.4%);

Nove: Solomon Kane ha ottenuto 208.000 spettatori (1.2%).

Ascolti tv mercoledì 14 febbraio 2024: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari Tuoi ha ottenuto 5.020.000 telespettatori (24.5%);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.452.000 spettatori (22%);

Canale5: Striscia la Notizia ha ottenuto 3.039.000 spettatori (14.8%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.313.000 spettatori (22.7%) nella prima parte e nella seconda da 4.414.000 spettatori (25.8%);

Canale 5: Avanti un Altro! ha ottenuto 2.051.000 telespettatori (15.2%) nella prima parte e ne ha avuti 3.231.000 (19.8%) nella seconda.

Ascolti tv mercoledì 14 febbraio 2024: il pomeriggio

Pomeriggio 5 in picchiata.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.618.000 spettatori (16.4% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.822.000 spettatori (21.2%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.250.000 spettatori (20.9%);

Rai Due: Ore 14 ha radunato 882.000 spettatori (7.8%);

Rai Due: BellaMa’ ha interessato 595.000 spettatori (6.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.504.000 telespettatori (19.9%);

Canale 5: Terra Amara ha intrattenuto 2.825.000 spettatori (23.8%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.663.000 spettatori (26.3%);

Canale 5 Amici ha radunato 1.870.000 spettatori (21.8%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.558.000 spettatori (18.4%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.329.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e di 1.313.000 utenti (12.6%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di mercoledì 14 febbraio 2024

Fiorello, con VivaRai2!, vola al 20.6%.