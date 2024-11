Ascolti Tv 14/11 Azzurri, Endless Love, Le Iene. Che batosta: i dati

Ancora una volta gli italiani non hanno perso occasione di seguire la Nazionale nella partita di Nations League – Belgio-Italia che li ha tenuti incollati al piccolo schermo nella serata di giovedì 14 novembre 2024. Il match è stato trasmesso su Rai 1 che ha di nuovo avuto la meglio per quanto riguarda share e audience rispetto ai suoi maggiori competitor. Lo spirito patriottico è uscito fuori senza lasciare scampo agli altri programmi e film in onda sugli altri canali.

Tutti i dati relativi alla prima serata

Giovedì 14 novembre 2024, su Rai1 la partita di Nations League – Belgio-Italia ha conquistato 6.806.000 spettatori (30.9%). Su Canale5 Endless Love ha interessato 2.600.000 spettatori (13.6%). Anche su Rai2 lo sport ha avuto la meglio, infatti, il match di ATP Finals – Sinner-Medvedev ha intrattenuto 2.170.000 spettatori (9.6%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è stato seguito da 938.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Splendida Cornice con 937.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzalizzato un a.m. di 926.000 spettatori (6.4%). Su La7 Piazzapulita 802.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ha ottenuto 435.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie 399.000 spettatori (2.1%).

Ascolti Tv 14/11: access prime

A causa della Nazionale, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino non è andato in onda. Su Canale5, invece, Striscia la Notizia ha conquistato 3.062.000 spettatori (13.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.004.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio e 1.144.000 spettatori (5%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è stato seguito da 1.176.000 spettatori (5.4%) e Un Posto al Sole ha tenuto incollati 1.667.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.039.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 874.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.491.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 100% Italia 412.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Chissà chi è ha conquistato 609.000 spettatori (2.7%) nella prima parte di 12 minuti e 901.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte.

Ascolti Tv 14/11: il pomeriggio

Su Rai1 La Volta Buona ha conquistato 1.384.000 spettatori (14.4%), Il Paradiso delle Signore 1.628.000 spettatori (19.1%). A seguire La Vita in Diretta ha tenuto incollati 1.789.000 spettatori (19.4%) nella presentazione e 2.280.000 spettatori (20.3%). Su Canale5 Beautiful ha ottenuto 2.237.000 spettatori (18.4%), Uomini e Donne 2.262.000 spettatori pari al (23.2%) e poi ancora Amici 1.540.000 spettatori (18.2%) e La Talpa 1.381.000 spettatori (15.9%). Invece, Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 1.496.000 spettatori (16%) nella prima parte e 1.500.000 spettatori (13.3%) nella seconda parte.

Ascolti Tv 14/11: la mattina

Su Rai1 Tg1Mattina ha tenuto compagnia a 493.000 spettatori (12.2%). A seguire, Unomattina ha intrattenuto 847.000 spettatori (17.8%) e Storie Italiane è stato seguito da 794.000 spettatori (18.7%) nella prima parte e da 813.000 spettatori (15.9%) nella seconda. E’ Sempre Mezzogiorno ha conquistato 1.664.000 spettatori (17.5%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha interessato 686.000 spettatori (20.4%) e TG5 Mattina delle 8 1.285.000 spettatori (24.6%). A seguire Mattino Cinque News ha ottenuto 979.000 spettatori (20.5%) nella prima parte e 888.000 spettatori (21%) nella seconda parte. Poi Forum ha totalizzato 1.434.000 spettatori (20.3%).